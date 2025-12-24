Дуррес, Албания

West Residence — новый жилой комплекс в центре Дурреса West Residence — современный строящийся проект в районе Spitali, Durres, всего в нескольких минутах от моря. Строительство занимает всего 3 года, что делает проект привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиционных ц…