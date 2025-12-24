  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Северная Албания

Продажа новостроек в Северной Албании

Дуррес (область)
1
Дуррес
1
Жилой комплекс West Residence
Дуррес, Албания
от
$106,033
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 9
Площадь 61–135 м²
28 объектов недвижимости 28
West Residence — новый жилой комплекс в центре Дурреса West Residence — современный строящийся проект в районе Spitali, Durres, всего в нескольких минутах от моря. Строительство занимает всего 3 года, что делает проект привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиционных ц…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.6 – 105.9
107,272 – 187,447
Квартира 2 комнаты
97.2 – 111.0
172,067 – 197,347
Квартира 3 комнаты
134.6
238,136
Агентство
Century 21 Eon
Агентство
Century 21 Eon
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Написать в Telegram
