Резиденция Двухквартирный дом

Продается квартира на берегу моря с одной спальней в Радхиме, Влёра, Албания – идеальный вариант для отдыха с бассейном и высокой доходностью. Прекрасное расположение рядом с пляжем в новом жилом комплексе Twin Resort. Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы предложить вам высокое качество, инновационность, элегантность и комфортное проживание. В самом сердце залива Влёра, недалеко от гор, в непосредственной близости от других мест Албанской Ривьеры и в то же время вдали от городской суеты. Сделайте ее своей и живите полной жизнью!