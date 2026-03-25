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Резиденция Двухквартирный дом

Orikum, Албания
от
$96,701
НДС
от
$3,192/м²
;
17
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ID: 33938
ID новостройки на Realting
In CRM: 001
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Албания
  • Область / штат
    Южная Албания
  • Район
    Влёра (область)
  • Город
    Влёра
  • Город
    Orikum

О комплексе

Продается квартира на берегу моря с одной спальней в Радхиме, Влёра, Албания – идеальный вариант для отдыха с бассейном и высокой доходностью. Прекрасное расположение рядом с пляжем в новом жилом комплексе Twin Resort. Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы предложить вам высокое качество, инновационность, элегантность и комфортное проживание. В самом сердце залива Влёра, недалеко от гор, в непосредственной близости от других мест Албанской Ривьеры и в то же время вдали от городской суеты. Сделайте ее своей и живите полной жизнью!

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

Местонахождение на карте

Orikum, Албания
Еда и напитки
Транспорт
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Резиденция Двухквартирный дом
Orikum, Албания
от
$96,701
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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