Новостройки во Влёра, Албания

Orikum, Албания

Продается квартира на берегу моря с одной спальней в Радхиме, Влёра, Албания – идеальный вариант для отдыха с бассейном и высокой доходностью. Прекрасное расположение рядом с пляжем в новом жилом комплексе Twin Resort. Каждая деталь продумана до мелочей, чтобы предложить вам высокое качество…