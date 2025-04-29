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Дома с видом на море во Влёра, Албания

Orikum
4
Qender Vlore
3
3 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Влёра, Албания
Вилла 7 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$295,683
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Влёра, Албания
Вилла 5 комнат
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 407 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$989,261
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Вилла в Влёра, Албания
Вилла
Влёра, Албания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 3
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ, ВЛОРА Вилла расположена в одном из самых вост…
$572,730
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Типы недвижимости во Влёра

виллы

Параметры недвижимости во Влёра, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
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