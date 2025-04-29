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Квартиры с видом на море во Влёра, Албания

Orikum
53
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9 объектов найдено
Квартира в Влёра, Албания
Квартира
Влёра, Албания
Площадь 92 м²
Этаж 3
Продается квартира 1+1 в Marina Bay Uji i Tohte Vlera. Квартира площадью 80 м2, а также 11,…
$195,793
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 9/9
Квартира расположена на 9 этаже нового дома на второй линии Лунгомаре всего в 50 метрах от п…
$205,315
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$267,252
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
2+1 КВАРТИРА НА ПРОДАЖУ В РЕЗИДЕНЦИИ «ЭМЕРА», ВЛОРА Резиденция «Эмера» расположена в южно…
$312,398
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
Студия 1 комната в Влёра, Албания
Студия 1 комната
Влёра, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Fully sea view studio for sale in Vlora  Furnished  Garage
$139,575
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Квартира 3 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 3 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/5
Квартира с потрясающим видом на море на продажу во Влёре Эти потрясающие апартаменты расп…
$342,192
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Квартира 1 спальня в Влёра, Албания
Квартира 1 спальня
Влёра, Албания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Продается квартира 1+1 в комплексе Marina Bay, Уджи и Тохте, Влёра. Площадь квартиры состав…
$168,239
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Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$155,040
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Влёра, Албания
Квартира 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$173,280
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости во Влёра

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости во Влёра, Албания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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