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Дуплексы во Влёра, Албания

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2 объекта найдено
Дуплекс в Влёра, Албания
Дуплекс
Влёра, Албания
Площадь 50 м²
Этаж 2
✅ Цена продажи: 95 000 евро✅ Расположение: Conad, Ismail Qemali Boulevard✅ Общая площадь по …
$107,740
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Дуплекс 3 комнаты в Radhime, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
✅basicsurfaceprice: 3500euro/m2 ✅location: Radhimë, Vlorë ✅totalarea: 60m2 ✅netarea: 53,6…
$1
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
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Параметры недвижимости во Влёра, Албания

Недорогая
Элитная
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