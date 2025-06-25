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Отели в Саранде, Албания

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2 объекта найдено
Отель 450 м² в Gjashte, Албания
Отель 450 м²
Gjashte, Албания
Площадь 450 м²
Этаж 2/3
Улица Скандербег, всего в 80 метрах, когда ворона летит с моряПлощадь: 450м2Площадь Веранды:…
$1,72 млн
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Отель 200 м² в Gjashte, Албания
Отель 200 м²
Gjashte, Албания
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
✅ Location: Sarande ✅ Area of each floor: 200 m2 each ✅ Land surface: 600 m2 ✅ Price: Accord…
$2,08 млн
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Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English
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