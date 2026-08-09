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Отели в Северной Албании, Албания

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Дуррес
16
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15 объектов найдено
Отель 1 198 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 198 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 25
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 198 м²
Этаж 5/5
Апарт-отель расположен на берегу моря в районе Kavaja Rock в Дурресе. Недвижимость имеет 600…
$6,92 млн
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AFS Real Estate Management
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Отель 709 м² в Дуррес, Албания
Отель 709 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 26
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 709 м²
Этаж -1/10
Отель расположен в районе пляжа Дуррес, часть комплекса с регулярным управлением и озеленени…
$1,54 млн
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AFS Real Estate Management
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Отель 363 м² в Дуррес, Албания
Отель 363 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 27
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 363 м²
Продается: Пятиэтажный отель, расположенный на пляже Илирия, Дуррес. Роскошный отель, полнос…
$1,51 млн
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Future Home Invest
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TekceTekce
Отель 1 240 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 240 м²
Дуррес, Албания
Площадь 1 240 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ ОТЕЛЬ В РАКУ КАВАЯ Продается отель в очень выгодном месте в туристическом район…
$1,08 млн
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REMIX REAL ESTATE
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Отель 2 193 м² в Дуррес, Албания
Отель 2 193 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 24
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 193 м²
Количество этажей 5
Продаётся отель в районе Plazh. Расположен в 250 метрах от пляжа, имеет 5 этажей с лифтом. П…
$2,30 млн
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CACTUS | Real Estate
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Отель 1 250 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 250 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 250 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажный отель с лифтом у моста Djalanit, в 50 метрах от моря. Общая площадь заст…
$3,77 млн
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CACTUS | Real Estate
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Отель 856 м² в Дуррес, Албания
Отель 856 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Площадь 856 м²
Количество этажей 3
Продаётся отель с рестораном в районе Plepa города Дуррес. 2 линия от моря. В отеле 20 номер…
$1,74 млн
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CACTUS | Real Estate
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Отель 1 264 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 264 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 264 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный отель с 1 подземным этажом на берегу Адриатического моря, 18 номеров, вс…
$1,48 млн
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CACTUS | Real Estate
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Отель 280 м² в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Отель 280 м²
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Предлагается к продаже полностью реконструированный отель, готовый к операции, с такими хара…
$1,49 млн
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Investment Realty Group
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Отель 487 м² в Дуррес, Албания
Отель 487 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 487 м²
Этаж 6/6
Апарт-отели расположены в районе Шкемби Каваджи в Дурресе. Есть 10 однокомнатных апартаменто…
$1,32 млн
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AFS Real Estate Management
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Отель 1 193 м² в Дуррес, Албания
Отель 1 193 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 31
Количество спален 31
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 193 м²
Количество этажей 5
Отель расположен недалеко от главной дороги, в гору, а не у моря, в районе пляжа Дуррес неда…
$1,51 млн
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AFS Real Estate Management
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Отель 409 м² в Дуррес, Албания
Отель 409 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 409 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена недалеко от главной дороги, на противоположной стороне моря всего в нескол…
$460,860
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AFS Real Estate Management
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SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES! в Дуррес, Албания
SUPER LUXURY APART-HOTEL FOR SALE WITH SEA FRONT VIEW IN THE CENTER OF DURRES!
Дуррес, Албания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Super Apart-Hotel с 5 апартаментами-студиями в районе новой Порт-Роуд, ДурресЭтот апарт-отел…
$635,744
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Century 21 Eon
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Отель в Дуррес, Албания
Отель
Дуррес, Албания
Число комнат 44
$1,94 млн
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CACTUS | Real Estate
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Отель 700 м² в Дуррес, Албания
Отель 700 м²
Дуррес, Албания
Число комнат 15
Площадь 700 м²
Продается отель на первой береговой линии, р-н Plazh в городе Дуррес. Отель состоит из 15 но…
$1,73 млн
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CACTUS | Real Estate
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Типы недвижимости в Северной Албании

коммерческая недвижимость
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