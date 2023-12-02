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Отели в Northern Albania, Албания

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2 объекта найдено
Отель с Онлайн-показ в Дуррес, Албания
Отель с Онлайн-показ
Дуррес, Албания
Площадь 428 м²
Количество этажей 2
Мини отель расположен в  туристическом районе Пляж. Рядом кафе, рестораны, магазины, вся тур…
€320,000
в месяц
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CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Дуррес, Албания
Отель 15 комнат с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Дуррес, Албания
Комнаты 15
Площадь 700 м²
Продается отель на первой береговой линии, Plazh, Дуррес. Отель состоит из 15 номеров, кажд…
€2,00 млн
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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