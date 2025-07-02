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Отели в Центральной Албании, Албания

Bashkia Kavaje
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4 объекта найдено
Продаётся 4-этажный отель в Спилле! в Kryevidh, Албания
Продаётся 4-этажный отель в Спилле!
Kryevidh, Албания
Число комнат 40
Площадь 7 699 м²
Количество этажей 4
Параметры отеля: 20 номеров (по 5 на каждом этаже) Каждый номер состоит из 1 спал…
$1,37 млн
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Century 21 Eon
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HOTEL FOR SALE +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN! в Golem, Албания
HOTEL FOR SALE +1200m2 LAND ON ROBIT MOUNTAIN!
Golem, Албания
Число комнат 34
Площадь 3 000 м²
Гостиница для продажи +1200м2 ЗЕМЛЯ НА РОБИТНЫЙ ГОРОД!Отель расположен в одном из районов, н…
Цена по запросу
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Century 21 Eon
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Отель 1 750 м² в Golem, Албания
Отель 1 750 м²
Golem, Албания
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 5
Продаётся гостиница в зоне отдыха. Расположена в 900 метрах и пляж длиной 5 метров. Площадь …
$1,27 млн
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CACTUS | Real Estate
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HOTEL FOR SALE IN GOLEM в Golem, Албания
HOTEL FOR SALE IN GOLEM
Golem, Албания
Число комнат 16
Площадь 871 м²
Количество этажей 3
Отель состоит из 2 этажей в новом здании, расположенном в Големе!!! • Отель включает в се…
$1,65 млн
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Century 21 Eon
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