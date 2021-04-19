Португальская программа «Золотая виза» открывает перед гражданами иностранных государств возможность получить ВНЖ при условии инвестиции в недвижимость: от 500 тысяч евро в мегаполисах и от 280 тысяч евро в региональных городах.

С 1 января 2022 года власти Португалии изменят требования к иностранным инвесторам, желающим получить «Золотую визу». Изначально нововведения должны были вступить в силу с 1 июля 2021 года. По состоянию на апрель 2021 года официальные источники сообщают, что этот год будет переходным периодом.

О том, какие изменения вступят в силу в 2022 году, рассказала Евгения Березина, генереальный директор агентства недвижимости MENU Portugal.

Суть нововведений: чего ждать инвесторам

В конце декабря 2020 года правительство Португалии утвердило изменения, предложенные для программы «Золотой визы». После их вступления в силу инвесторы больше не смогут получать вид на жительство, покупая недвижимость в Порту, Лиссабоне и других городах побережья. Теперь в программе можно будет принять участие, покупая объекты недвижимости только в менее населенных регионах — внутренних и автономных.

Важно: в центральных регионах, на Мадейре и Азорских островах программа «Золотой визы» будет действовать без изменений. Неизменными останутся и объемы инвестиций, необходимые для получения ВНЖ в Португалии.

Какие правила программы действительны до 1 января 2022 года и как они изменятся после:

Какие правила программы действительны до 1 января 2022 года Как изменятся условия программы после 1 января 2022 года Инвестиция 500 тыс. евро и более в любой 1 и более объектов независимо от региона.

Инвестиция 400 тыс. евро и более в объекты, расположенные в малонаселенных районах. Инвестиция 350 тыс. евро и более в объекты, построенные более 30 лет назад и находящиеся регионах городской реабилитации. Инвестиция 500 тыс. евро и более в объекты недвижимости, расположенные во внутренних регионах страны, а также на Мадейре и Азорских островах. Инвестиция 350 тыс. евро и более в: жилые объекты, находящиеся в зонах городской реабилитации,

в объекты недвижимости, возведенные более 30 лет назад,

в объекты, находящиеся во внутренних регионах страны, на Мадейре и Азорских островах. Инвестиция 280 тыс. евро и более в недвижимость, требующую ремонта и расположенную в малонаселенных регионах страны.

Важный момент: нововведения касаются исключительно жилья. Коммерческую недвижимость можно будет, как и раньше, приобретать за любую сумму в Порту, Лиссабоне и на побережье.

Минимальные суммы инвестиций, дающих право иностранным гражданам получить ВНЖ при покупке объекта коммерческой недвижимости в Португалии:

500 тыс. евро и более — в объекты, находящиеся в любой точке государства;

400 тыс. евро и более — в объекты, расположенные в малонаселенных регионах;

350 тыс. евро и более — в объекты, построенные 30 лет назад и ранее или находящиеся в зонах городской реабилитации;

280 тыс. евро и более — в недвижимость, требующую ремонта и находящуюся в малонаселенных регионах.

Почему сейчас самое горячее время для покупки недвижимости в Португалии Простота подачи заявления

На экономике Португалии, в отличие от ряда других государств ЕС и мира, злоключения, связанные с пандемией и сопутствующими ей глобальными проблемами мирового масштаба, отразились не так сильно.

Страна быстро мобилизовалась и подстроилась под изменившиеся условия игры: госструктуры оперативно ушли в онлайн-формат работы, были приняты меры, смягчившие влияние последствий карантина на экономику.

Например, в удаленном режиме можно открыть счет в банке, получить налоговый номер — достаточно оформить на местного юриста доверенность. Пакет документов переводят специалисты — копии бумаг можно без задержек передавать в нужные инстанции.

Таким образом, инвестору посетить страну понадобится только для сдачи биометрии. Кстати, и на это мероприятие также можно записаться онлайн.

Оперативное рассмотрение заявления

Раньше заявления на ВНЖ рассматривались в Португалии в период 4-8 месяцев. На фоне кризиса сроки пересмотрели и сократили — сейчас ID-карту можно отправить через международные почтовые службы всего за несколько месяцев.

Послабления ограничены во времени

Аналитики ожидают существенный рост количества заявок на ВНЖ в Португалии уже в июле 2021 года. Примерно тогда же подавать данные на сдачу биометрии нужно будет снова очно. А это, в свою очередь, приведет и к росту очередей, и к увеличению сроков рассмотрения заявок.

Конкуренция будет только расти

Также важно учитывать: в последнее время наблюдается резкий скачок интереса к жилой и коммерческой недвижимости в Порту и Лиссабоне со стороны инвесторов из Поднебесной. Учитывая платежеспособность жителей Китая, с такими темпами роста спроса и конкуренции ликвидных объектов по приемлемым ценам скоро может стать ощутимо меньше.

Куда инвестировать в Португалии

Новостройки

По оценкам экспертов, самые рентабельные объекты инвестиций — новостройки. Пока девелоперы стараются распродать квартиры в построенных объектах, а возведение новых откладывают до лучших времен. Эта тенденция связана со слухами, что в ближайшем будущем банки Португалии прекратят давать кредиты в таких объемах, как сейчас, существенно сократив их количество. В результате можно наблюдать эффект домино: жилье в новострое переходит в категорию дефицитного — среди покупателей наступает ажиотаж, они бронируют квартиры в еще не сданных домах.

Сдача недвижимости в аренду

Покупка недвижимости в Португалии для последующей сдачи в аренду — популярное направление. Государство имеет отличную инфраструктуру не только в Порту и Лиссабоне, но и в остальных городах центральной части страны, например, Коимбра и др. Недвижимость пользуется спросом и у арендаторов, и у инвесторов.

Примеры объектов для получения Золотой Визы

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Заключение

На апрель 2021 года Португалия — бесспорный лидер среди стран ЕС по доступности и привлекательности условий для инвесторов, желающих получить ВНЖ. Кроме того, в государстве по-прежнему пока (!) много рентабельных объектов недвижимости по приемлемой стоимости. Жилье и коммерческие объекты способны приносить хороший доход, в том числе и не в топовых локациях. Плюс сделки можно проводить удаленно.

Сейчас самое время воспользоваться ситуацией. Ведь, даже беря во внимание грядущие изменения 2022 года, снижения спроса на получение ВНЖ через покупку недвижимости, по оценкам аналитиков, не предвидится.

Еще один плюс инвестиций в недвижимость в Португалии — в этой стране можно получить ПМЖ через 5 лет проживания в ней хотя бы по 1-2 недели в год.

Несмотря на то, что уже в 2022 году программа не будет действовать в Порту и Лиссабоне, международные эксперты не прогнозируют снижения спроса на получение ВНЖ путем инвестирования в собственность. Недвижимость небольших городов также ликвидна и способна приносить высокий доход от сдачи в аренду.

Самое время задуматься об инвестициях.