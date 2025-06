Ta rezydencja sprawi, że poczujesz się wyjątkowy ze względu na luksusowe apartamenty, które wspierają ducha Radisson Red.

Cechy:

restauracja

centrum fitness

Bar na dachu

basen

sala konferencyjna

lobby i kawiarnia

usługi concierge

usługi portierskie i hotelowe

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Izmir, trzeci co do wielkości megapolis w Turcji, jeden z najpopularniejszych miast turystycznych na świecie... Z jego 8500- letniej historii, cuda naturalne, silna gospodarka i lokalizacja w samym sercu Morza Egejskiego, to miasto wystaw, handlu, portów i turystyki...