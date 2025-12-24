  1. Realting.com
  Turcja
  Menemen
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Menemen, Turcja

Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Turcja
od
$246,611
Oferujemy przestronne apartamenty z dużymi balkonami, panoramicznymi widokami i wysokimi sufitami.Niektóre mieszkania mają prywatne ogrody.Rezydencja składa się z sześciu basenów i zjeżdżalni wodnych, saloniki, centrum spa, boisko do koszykówki, pokoju zabaw dla dzieci, parkingu, ochrony wok…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Turcja
od
$360,491
Oferujemy apartamenty z balkonem.W rezydencji znajdują się kryte i odkryte baseny, sala fitness, sauna, łaźnia parowa i łaźnia turecka.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu przystanków transportu publicznego, centrów biznesowych, placówek edukacyjnych i me…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential Project İn İzmir-Menemen
Menemen, Turcja
od
$176,609
Rok realizacji 2023
3 obiekty nieruchomości 3
Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
