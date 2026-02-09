  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kusadasi
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kusadasi, Turcja

Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a water park, Kusadasi, Turkey
Kusadasi, Turcja
od
$301,216
Oferujemy funkcjonalne i wygodne apartamenty z balkonem i widokiem na pole golfowe.Rezydencja oferuje ścieżki spacerowe, baseny, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe, park wodny, bar i restauracja.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu zabytków i obiektó…
TRANIO
