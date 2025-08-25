  1. Realting.com
  Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z widokiem na morze, blisko metra w Izmir Konak

Konak, Turcja
$403,789
24
ID: 27917
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    21

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w Dobrze Rozwiniętym Kompleksie z Widokiem na Morze, Ochroną i Basenem

Konak to kosmopolityczna przestrzeń życiowa położona w centralnej lokalizacji w Izmirze w Turcji. Kordon oferuje różnorodne udogodnienia komercyjne i turystyczne. Słynny szlak nadmorski Kordon ze strefami relaksu; centra rozrywkowe i handlowe w Alsancak, dobrze rozwinięta sieć kolejowa, Kültürpark, muzea i działalność turystyczna to tylko niektóre z bogatych udogodnień, które Konak oferuje swoim mieszkańcom i gościom.

Apartamenty na sprzedaż w Izmirze Konak znajdują się 200 m od szpitali, 300 m od morza; 600 m od marketów, centrów handlowych i stadionu, 700 m od stacji metra i stacji kolejowych, 4 km od Kültürparki, 3 km od Alsancak, 19 km od lotniska Adnan Menderes i 45 km od plaż z Błękitną Flagą w Izmirze.

Jednoblokowe osiedle mieszkaniowe położone jest na działce o łącznej powierzchni 3.200 m². Kompleks wzbogacony jest o odkryty basen, saunę, SPA, fitness, kort tenisowy, strefy relaksu, kryty parking, całodobową ochronę, parkingowego, myjnię samochodową, pralnię chemiczną, sprzątanie, recepcję i windę.

Apartamenty w dobrze rozwiniętym kompleksie mieszkaniowym podzielone są na sypialnie, pokoje dzienne, oddzielne lub otwarte kuchnie, łazienki en-suite, balkony z widokiem na morze, piwnice, potrójne zestawy do zabudowy, ogrzewanie podłogowe i centralną klimatyzację .


ADB-00020

Konak, Turcja
