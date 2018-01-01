New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey

Karakocali, Turcja

od €375,000

Poddaj się: 2023

Компания Alanya Investment представляет собственный проект жилого комплекса Kurt Tower Tosmur. Этот проект соединил в себе хорошее месторасположение, шикарный вид, современную инфраструктуруи. Alanya Investment составляющая строительной компании Kurt İnşaat. Мы строительная компания полного цикла: от разработки и строительства проекта до управления уже пот. Kurt Group – семейная компания, которая уже более 12 лет строит качественные дома в Алании. У нас есть свое архитектурное и дизайнерское бюро, отдел продаж, мебельное ателье и послепросдажный. Благодаря такой структуре, мы легко закрываем все потребности клиентов своими селами; делаем это бы. Район Тосмур – самый близкий район к центру Алании. По территории района протекает горная река Дымчай, на берегу которой мы строим наш жилой комплекс Kurt Tower. Дымчай приносит глоток свежего воздуха с высоких Торосских гор. Вдоль реки выстроена прогулочная зона с лавочками и беседками. На закате, приятно прогуляться вдоль быстрой реки, подышать свежим воздухом и понаблюдать зкисями. Тосмур популярен среди туристов из Европы. Этот район выбирают для отдыха круглый год или постоянного места жительства. В Тосмуре хорошо развита городская инфраструктура, рядом с домом есть много супермаркетов, кодско. KURT TOWER занимает площадь 3001 квадратный метр. На этой охраняемой и закрытой для посторонних территории, расположена богатая инфраструктура с пар. Мы предусмотрели все, что сделает ваш отдых более приятным, от аквапарка до бассейна с беседками. Для тех, кто любит спорт, есть теннисный корт, баскетбольная площадка и беговая дорожка, открытые. Все квартиры в Kurt Tower имеют современный дизайн в светлых тонах, на полу уложен керамогранит. Опционально можно установить систему теплого пола в ванной комнате или во всей квартире. Ванные комнаты укомплектованы встроенной мебелью, сантехникой, душевыми кабинами, смесителями. Кухни оснащены встроенной кухонной мебелью из крашеного МДФ с гранитной столешницей, устанокиены ра. Вухонной мебели предусмотрены места для встроенной бытовой техники и проведены соответствующие. Расстояния Kurt Tower: Расстояние до моря: 500 м Расстояние до реки Дымчай: 250 м Расстояние до центра Аланьи: 5 км Расстояние от аэропорта Анталии: 120 км. Расстояние от аэропорта Газипаша: 33 км. Тип квартир, количество и количество: 35 квартир 1 + 1 — 65 mm2 5 квартир пентхаус-дуплекс ( с ровным потолком ) планировкой 2 + 1 — 126 м2 5 квартир-дуплекс ( с мансардным потолком ), планировкой 2 + 1 — 161 mm2 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР: 45 шт. Социальная инфраструктура комплекса: Бассейн Детская площадка Аквапарк Теннисный корт Баскетбольная площадка Беговая дорожка Беседка с мангалом для барбекю Крытый бассейн Сауна Паровая комната Турецкая баня Фитнес-зал Детская игровая комната Лобби Парковка на территории Электрогенератор Срок окончания строительства: Июль 2023 г. Купить квартиру в Алании в рассрочку легко и быстро. Компания Kurt İnşaat предоставляет беспроцентную рассрочку до Июль 2023 года. Первый взнос 50% от стоимости квартиры. Покупая квартиру с Курт группп, вы получаете послепродажное сопровождение от наших специалистов. Мы выстроим вам индивидуальный план оформления документов и адаптации в Алании, а ваш менедкер будт. Для выбора наиболее подходящих вариантов на Ваш бюджет, свяжитесь с нашими менеджерами.