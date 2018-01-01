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New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey

Aegean Region, Turcja
od
€332,000
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5
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O kompleksie

Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i przestronnymi tarasami.

Rezydencja oferuje centrum fitness, saunę i łaźnię parową, kawiarnię, restaurację i witaminę, kryte i odkryte baseny, plac zabaw dla dzieci, całodobowa ochrona, tereny zielone krajobrazowe.

Zakończenie - grudzień 2024 r.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Nieruchomość znajduje się w pobliżu głównych atrakcji, kilka kroków od sklepów i wszelkiej niezbędnej infrastruktury.

Lokalizacja nowego budynku
Aegean Region, Turcja

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New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Aegean Region, Turcja
od
€332,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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