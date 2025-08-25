  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çeşme
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme

Çeşme, Turcja
od
$612,159
;
39
Zostawić wniosek
ID: 27670
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Çeşme

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme

Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i historycznemu urokowi, jest to jedno z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych miejsc w Turcji.

Apartamenty na sprzedaż w Izmirze znajdują się 200 m od targu, 1,2 km od restauracji, 1,5 km od plaży, 10 km od mariny, 6 km od szpitala, 11 km od Centrum Surfingu Alaçatı Port oraz 85 km od lotniska Adnana Menderesa.

Kompleks mieszkalny został zbudowany na powierzchni 15 650 m² i składa się z 8 bloków oraz 132 apartamentów, oferując luksus i wysoką jakość w jednostkach z 1, 2, 2,5 i 3 sypialniami, z przestronnymi balkonami lub tarasami ogrodowymi. Do dyspozycji mieszkańców są miejsca parkingowe wewnętrzne i zewnętrzne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, strefy sportowe i rekreacyjne, wspólne baseny, tarasy do opalania, łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa, kawiarnia, lobby, generator, zbiornik na wodę, całodobowa ochrona, usługi sprzątające, wsparcie techniczne, pielęgnacja ogrodów oraz sale spotkań.

W apartamentach znajdują się salony, otwarte kuchnie, sypialnie, łazienki en-suite, przestrzenie do przechowywania, balkony lub tarasy ogrodowe w lokalach na parterze. Wnętrza wyposażone są w drzwi stalowe, okna z aluminiowymi ramami i podwójnymi szybami, podłogi z ceramiki i paneli laminowanych, lakierowane szafki kuchenne i drzwi, systemy inteligentnego domu oraz klimatyzację z funkcją grzania i chłodzenia.


ADB-00148

Lokalizacja na mapie

Çeşme, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and green areas close to the highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turcja
od
$218,864
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$720,176
Apartamentowiec Istanbul Atasehir Apartment Complex
Atasehir, Turcja
od
$345,077
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a park close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$568,052
Zespół mieszkaniowy Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turcja
od
$570,042
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$612,159
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Dzielnica mieszkaniowa Modern comfort-class residential complex in Avsallar
Alanya, Turcja
od
$116,382
Rozpoczęła się budowa nowego kompleksu mieszkalnego, który będzie zlokalizowany w Avsallar na powierzchni 2166 m2, będzie się składał z 1 bloku mieszkalnego, 7 pięter i 48 mieszkań. Ze względu na swoją lokalizację właściciele będą mogli wybrać najlepszą trasę do dowolnego miejsca w mieście. …
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$335,510
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$227,223
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 16 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 8 jednostekApartamenty z 2 sypialniami - 4 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 2 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 3 sypialniami - 2 j…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje