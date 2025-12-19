  1. Realting.com
Gaziemir, Turcja
od
$183,191
Opcje wykończenia Gotowe
1 obiekt nieruchomości 1
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salon ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası ban…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Na mapie
