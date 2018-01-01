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New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey

Konak, Turcja
od
€593,677
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20
Opis Opis
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O kompleksie

Rezydencja oferuje kawiarnie i restauracje, garaż, centrum fitness, odkryty basen i basen dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, salę konferencyjną, saunę, łaźnia parowa i strefa jogi, całodobowa ochrona, usługi konsjerża.

Zakończenie - grudzień 2023 r.

Wyposażenie i wyposażenie w domu
  • Klimatyzacja
  • Ogrzewanie podłogowe
  • "System „inteligentnego domu”
Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Nieruchomość znajduje się w pobliżu lotniska i autostrady.

  • Szpital - 500 metrów
  • Stacja metra - 800 metrów
  • Prom - 2,7 km
  • Lotnisko - 18 km
  • Uniwersytet - 5 minut
Lokalizacja nowego budynku
Konak, Turcja

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New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
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od
€593,677
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Zespół mieszkaniowy Novye kvartiry v odnom iz samyh ozhivlennyh rayonov Stambula
Zespół mieszkaniowy Novye kvartiry v odnom iz samyh ozhivlennyh rayonov Stambula
Avanos, Turcja
od
€273,000
Poddaj się: 2023
Deweloper: Stay Property
Stay Property oferuje nowe apartamenty w Stambule – dystrykt Kuciukchekmedzhe. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 2 + 1, 3 + 1.Powierzchnia mieszkania wynosi od 122 do 156 m2.Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebkowa historia z majestatycznymi meczetami, unikalne dziedzictwo kulturowe, tysiące zabytków. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Projekty nieruchomości budowane są w nowoczesnym Stambule, co zaskakuje ich zasięgiem i poziomem komfortu. Powstają tutaj kompleksy o oryginalnej architekturze, a ostatnio popularne są koncepcje kurortu, w których znajdują się baseny wewnętrzne i zewnętrzne, tereny rekreacyjne, spa.
Zespół mieszkaniowy ILKEM EVIM
Zespół mieszkaniowy ILKEM EVIM
Mersin, Turcja
od
€120,000
Powierzchnia 110 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2023
Agencja: DDA Real Estate
Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Ilkem Evim to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony w popularnym kurorcie Mersin w dzielnicy Tomyuk. Tomyuk – raj, dla tych, którzy wolą spokój zgiełku miasta, szerokie nasypy do spacerów i uprawiania sportu, łatwo dostępne sieci handlowe, obszar ten jest bardzo popularny wśród rosyjskojęzycznej populacji. Nowe dzielnice budowane są tutaj nad morzem, tuż przy głównej autostradzie D.400, łączącej Mersin z zachodem. I możesz pływać w morzu na dowolnej plaży w dzielnicy Tomuk. Infrastruktura: - basen odkryty; - plac zabaw dla dzieci; - parking; - basen dla dzieci; - Rozmowy; - Bezpieczeństwo; - Nadzór wideo. Lokalizacja: - Morze i plaża: 1 km - Lotnisko: 60 km. - Odległość do centrum Mersin: 35 km. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. - Nieruchomości zagraniczne od wiarygodnych deweloperów z 3 milionów rubli. Dzwoń lub pisz, doradzaj za darmo, mów wszystko o najbardziej dochodowych obiektach!
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