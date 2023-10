New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey

Mersin, Turcja

od €120,000

110 m² 1

Poddaj się: 2023

Bezpłatny wybór nieruchomości. Obiekty najlepszych programistów. Pełna pomoc prawna transakcji. Ilkem Evim to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony w popularnym kurorcie Mersin w dzielnicy Tomyuk. Tomyuk – raj, dla tych, którzy wolą spokój zgiełku miasta, szerokie nasypy do spacerów i uprawiania sportu, łatwo dostępne sieci handlowe, obszar ten jest bardzo popularny wśród rosyjskojęzycznej populacji. Nowe dzielnice budowane są tutaj nad morzem, tuż przy głównej autostradzie D.400, łączącej Mersin z zachodem. I możesz pływać w morzu na dowolnej plaży w dzielnicy Tomuk. Infrastruktura: - basen odkryty; - plac zabaw dla dzieci; - parking; - basen dla dzieci; - Rozmowy; - Bezpieczeństwo; - Nadzór wideo. Lokalizacja: - Morze i plaża: 1 km - Lotnisko: 60 km. - Odległość do centrum Mersin: 35 km. Dlaczego warto z nami współpracować: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. - Pomożemy w przeprowadzce. - Pokażemy obiekt osobiście w Turcji lub online. - Pomożemy uzyskać status rezydenta. - Nieruchomości zagraniczne od wiarygodnych deweloperów z 3 milionów rubli. Dzwoń lub pisz, doradzaj za darmo, mów wszystko o najbardziej dochodowych obiektach!