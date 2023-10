Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey

Tirilar Mahallesi, Turcja

od €160,110

Nieruchomość klasy premium z bogatą infrastrukturą to doskonała oferta dla inwestorów i tych, którzy chcą kupować nowoczesne nieruchomości po konkurencyjnych cenach. Kompleks będzie wyróżniał się jasną i nowoczesną architekturą, wysokiej jakości materiałami budowlanymi, różnorodnymi i wygodnymi układami. Nieruchomości w uprzywilejowanym kompleksie w odległości spaceru od plaży Kleopatry i oferują społeczny styl życia dla kupujących Alanya to śródziemnomorski kurort na południowym wybrzeżu Turcji, jest to piękne zielone miasto, ozdobione kwiatami i gęstą roślinnością południową. Centrum Alanyi jest pełne sklepów i sklepów z pamiątkami. W większości z nich możesz kupić różne fajne małe rzeczy i pamiątki. Plaże miejskie są szczególnie czyste, bezpieczne i dogodnie zlokalizowane. Zachodnia część wybrzeża Alanyi nazywa się „Plażą Kleopatry” na cześć egipskiej królowej, która zawsze wybierała najlepsze i najbardziej luksusowe. Za centralną plażą znajduje się park wodny Alanya, który zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. Miasto jest pełne atrakcji, które zapewniają mu szczególny komfort i piękno. Są fortece, muzea, zamki i jaskinie. Apartamenty 1 + 1 powierzchnia ( 64 m2 ) Apartamenty 2 + 1 powierzchnia ( od 85 m2 do 98 m2 ) Dupleksy 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 ( od 127 m2 do 177 m2 ) Parking kryty Parking na zewnątrz i kryty basen Plac zabaw Basen dla dzieci Zjeżdżalnie Mini klub zielony Miejsce do grillowania Tenis stołowy Centrum SPA Hamam Centrum fitness Telewizja satelitarna Konsjerż Nadzór wideo 24/7 Generatorintercom