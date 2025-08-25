Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak

  1. Realting.com
Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak

Konak, Turcja
od
$1,48M
41
ID: 27922
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    2026
    32

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza

Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również punktem połączenia środków transportu publicznego, takich jak metro, tramwaj, pociąg i autobus.

Prestiżowo zlokalizowane apartamenty na sprzedaż w Izmirze Konak znajdują się w kompleksie. Kompleks mieszkaniowy znajduje się 200 m od morza; 300 m od przystanków metra, pociągu i autobusu; 400 m od centrów handlowych, 2 km od placu Alsancak i Kültürpark, 3 km od plaży Kordon, 20 km od lotniska Adnan Menderes i 50 km od plaż w Urla.

Eleganckie apartamenty mieszczą się w 32-piętrowej rezydencji, w której znajduje się łącznie 160 mieszkań. Rezydencja wzbogacona jest o bogate udogodnienia i usługi, takie jak kryte i odkryte baseny, lobby, recepcja, sauna, łaźnia parowa, siłownia, sala kinowa, kawiarnie, miejsca do grillowania, wewnętrzne i zewnętrzne strefy zabaw dla dzieci, wewnętrzne i zewnętrzne miejsca parkingowe, miejsca parkingowe dla gości, całodobowa ochrona i kamery bezpieczeństwa.

Przestronne i praktyczne apartamenty na sprzedaż w Izmirze w Turcji dostępne są z kuchnią zamkniętą lub otwartą. W apartamentach znajdują się także przestronne balkony, łazienki en-suite, kabiny prysznicowe, zaprojektowane szafki do kuchni i łazienek, zestawy do zabudowy, zamki na odcisk palca, inteligentne systemy bezpieczeństwa w domu, systemy okien PCV, parkiety laminowane i wykładziny ceramiczne.


Lokalizacja na mapie

Konak, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

