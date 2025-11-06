  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bornova
  4. Apart hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!

Apart hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!

Bornova, Turcja
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33147
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Bornova

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Chcesz zarabiać pasywnie w dolarach bez zbędnych problemów? Twoja szansa – apartamenty TRYP by Wyndham w Izmirze!

Posiadając pokój hotelowy w Turcji, nie musisz nic robić; globalna marka Wyndham Hotels zrobi wszystko za Ciebie. Po prostu otrzymujesz dochód – co miesiąc, w dolarach, bezpośrednio na kartę.

Dochód do 14% rocznie z inwestycji i premia dla inwestorów w formie miesięcznej raty!

Opcje zakupu: 1/4, 1/2 lub cały apartament.

Ceny:

  • od 39 150 USD za 1/4 apartamentu
  • od 78 300 USD za 1/2 apartamentu
  • od 152 200 USD za cały apartament

Warunki: 50% zaliczki, 12-miesięczny plan ratalny.

Data zakończenia: marzec 2027 r.
Dochód i zwrot:

  • Gwarancja: 6% rocznie w USD przez 7 lat (płatności od 6. miesiąca).
  • Oprocentowanie rzeczywiste: 12-14% rocznie.
  • Zwrot: 7-10 lat.
  • Kapitalizacja: 25-30%.

Korzyści dla inwestora:

  1. Gwarancja dochodu w USD. Stałe miesięczne płatności przez 7 lat — określone w umowie + pula wynajmu.
  2. Szybkie rozpoczęcie spłat. Pierwsze wpłaty — 6 miesięcy od podpisania umowy.
  3. Niski próg wejścia. 1/4 pokoju — od 39 150 USD.
  4. Pełne zarządzanie przez Wyndham. Profesjonalne zarządzanie zajmuje się wszystkim, od znalezienia gości po utrzymanie.
  5. Zwolnienie z podatku. Brak podatku od nieruchomości.
  6. Zerowe prowizje. Brwolnienie z ak prowizji dla agentów.

Dlaczego Wyndham?

Wyndham Hotels & Resorts to światowy lider w branży hotelarskiej:

  • Ponad 9200 hoteli w 95 krajach;
  • Ponad 112 milionów gości rocznie;
  • 25 marek, w tym premium TRYP by Wyndham.

Inwestujesz nie tylko w nieruchomości, ale w sprawdzony model biznesowy zarządzany przez międzynarodowego operatora.
Lokalizacja: Centrum Możliwości

Aparthotel znajduje się w dzielnicy Bornova w Izmirze, która jest:

  • sercem trzeciego co do wielkości miasta Turcji;
  • bliskością portu handlowego;
  • w pobliżu największego centrum wystawowego, Fuar Izmir (duży ruch turystyczny);
  • w pobliżu znajduje się pierwsze w Turcji centrum handlowe Point Bornova z rozsuwanym dachem.

Rezultaty:

To nie jest zwykły zakup nieruchomości — to gotowy, pasywny biznes z przejrzystymi warunkami, globalną marką i gwarantowanym dochodem z walut obcych. Zostań właścicielem pokoju hotelowego w Izmirze już dziś!

Lokalizacja na mapie

Bornova, Turcja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turcja
od
$631,563
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$685,443
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$997,261
Apartamentowiec Antalya Kepez
Mediterranean Region, Turcja
od
$102,940
Dzielnica mieszkaniowa New, unique project in Mahmutlar.
Mahmutlar, Turcja
od
$145,745
Państwo przegląda
Apart hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Bornova, Turcja
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Pokaż wszystko Apartamentowiec The One Güneşli project
Apartamentowiec The One Güneşli project
Bagcilar, Turcja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 73 m²
1 obiekt nieruchomości 1
„Projekt One Güneşli uważany jest za arcydzieło nieruchomości, które błyszczy w sercu Stambułu, łącząc luksus z nowoczesnym designem i oferując swoim mieszkańcom możliwość życia w jednej z najbardziej wyróżniających się i dynamicznych dzielnic miasta . Inwestycja została starannie zaprojekto…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
73.0
124,999
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Sisli, Turcja
od
$430,282
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 54
Gościnność Frasera w sercu Metropola!!! Anthill Bomonti Residence znajduje się w najbardziej centralnej dzielnicy Stambułu, Bomonti, z najwyższą jakością wykończenia i zarządzania obiektem. Dzięki jakości i dominacji Fraser Place możesz cieszyć się życiem w centrum miasta ze wspaniałym wido…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turcja
od
$407,883
Projekt obejmuje:zielone obszary krajobrazukryty basenodkryty obszar fitnessboiska do siatkówki i koszykówkiplac zabaw dla dzieciparkingszlaki piesze i roweroweLokalizacja i pobliska infrastruktura W okolicy Sile znajdują się zamki i piaszczyste plaże. Odległość od lotniska wynosi 71 km
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
06.11.2025
Utrzymanie nieruchomości w Turcji dla cudzoziemców: Co musisz wiedzieć o podatkach, opłatach za media i ubezpieczeniach
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje