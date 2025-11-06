Apart hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!

Chcesz zarabiać pasywnie w dolarach bez zbędnych problemów? Twoja szansa – apartamenty TRYP by Wyndham w Izmirze!

Posiadając pokój hotelowy w Turcji, nie musisz nic robić; globalna marka Wyndham Hotels zrobi wszystko za Ciebie. Po prostu otrzymujesz dochód – co miesiąc, w dolarach, bezpośrednio na kartę.

Dochód do 14% rocznie z inwestycji i premia dla inwestorów w formie miesięcznej raty!

Opcje zakupu: 1/4, 1/2 lub cały apartament.

Ceny:

od 39 150 USD za 1/4 apartamentu

od 78 300 USD za 1/2 apartamentu

od 152 200 USD za cały apartament

Warunki: 50% zaliczki, 12-miesięczny plan ratalny.

Data zakończenia: marzec 2027 r.

Dochód i zwrot:

Gwarancja: 6% rocznie w USD przez 7 lat (płatności od 6. miesiąca).

Oprocentowanie rzeczywiste: 12-14% rocznie.

Zwrot: 7-10 lat.

Kapitalizacja: 25-30%.

Korzyści dla inwestora:

Gwarancja dochodu w USD. Stałe miesięczne płatności przez 7 lat — określone w umowie + pula wynajmu. Szybkie rozpoczęcie spłat. Pierwsze wpłaty — 6 miesięcy od podpisania umowy. Niski próg wejścia. 1/4 pokoju — od 39 150 USD. Pełne zarządzanie przez Wyndham. Profesjonalne zarządzanie zajmuje się wszystkim, od znalezienia gości po utrzymanie. Zwolnienie z podatku. Brak podatku od nieruchomości. Zerowe prowizje. Brwolnienie z ak prowizji dla agentów.

Dlaczego Wyndham?

Wyndham Hotels & Resorts to światowy lider w branży hotelarskiej:

Ponad 9200 hoteli w 95 krajach;

Ponad 112 milionów gości rocznie;

25 marek, w tym premium TRYP by Wyndham.

Inwestujesz nie tylko w nieruchomości, ale w sprawdzony model biznesowy zarządzany przez międzynarodowego operatora.

Lokalizacja: Centrum Możliwości

Aparthotel znajduje się w dzielnicy Bornova w Izmirze, która jest:

sercem trzeciego co do wielkości miasta Turcji;

bliskością portu handlowego;

w pobliżu największego centrum wystawowego, Fuar Izmir (duży ruch turystyczny);

w pobliżu znajduje się pierwsze w Turcji centrum handlowe Point Bornova z rozsuwanym dachem.

Rezultaty:

To nie jest zwykły zakup nieruchomości — to gotowy, pasywny biznes z przejrzystymi warunkami, globalną marką i gwarantowanym dochodem z walut obcych. Zostań właścicielem pokoju hotelowego w Izmirze już dziś!