Apart hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!

Chcesz zarabiać pasywnie w dolarach bez zbędnych problemów? Twoja szansa – apartamenty TRYP by Wyndham w Izmirze!
Posiadając pokój hotelowy w Turcji, nie musisz nic robić; globalna marka Wyndham Hotels zrobi wszystko za Ciebie. Po prostu otrzymujesz dochód – co miesiąc, w dolarach, bezpośrednio na kartę.
Dochód do 14% rocznie z inwestycji i premia dla inwestorów w formie miesięcznej raty!
Opcje zakupu: 1/4, 1/2 lub cały apartament.
Ceny:
Warunki: 50% zaliczki, 12-miesięczny plan ratalny.
Data zakończenia: marzec 2027 r.
Dochód i zwrot:
Korzyści dla inwestora:
Dlaczego Wyndham?
Wyndham Hotels & Resorts to światowy lider w branży hotelarskiej:
Inwestujesz nie tylko w nieruchomości, ale w sprawdzony model biznesowy zarządzany przez międzynarodowego operatora.
Lokalizacja: Centrum Możliwości
Aparthotel znajduje się w dzielnicy Bornova w Izmirze, która jest:
Rezultaty:
To nie jest zwykły zakup nieruchomości — to gotowy, pasywny biznes z przejrzystymi warunkami, globalną marką i gwarantowanym dochodem z walut obcych. Zostań właścicielem pokoju hotelowego w Izmirze już dziś!