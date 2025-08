Kompleks mieszkalny Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.

Luksusowe dwupoziomowe rezydencje i wille w kompleksie premium Residences & Villas na pierwszej linii.

Tylko 76 willi i 234 rezydencji na działce 150 000 m2.

Panoramiczne widoki na morze, prywatna plaża 1200 metrów długości, pełna obsługa hotelu na poziomie luksusu.

Rezydencje duplex:

Powierzchnia całkowita: 345 m2 (powierzchnia mieszkalna 255 m2)

Salon i kuchnia

5 sypialni

4 łazienki

Ogród prywatny

Apartamenty i wille są dostarczane z wykończeniem pod klucz, wykonane w nowoczesnym stylu, urządzenia kuchenne są wliczone w cenę (wbudowane w kuchenkę, piekarnik i kaptur, pralka, zmywarka i lodówka).

Kompleks znajduje się 2 km od centrum Turkbuku, 5 km do centrum Gundogan, 13 km do Yalikavak Marina, 25,5 km do Bodrum Marina, 50 km od lotniska Bodrum.

Infrastruktura:

Prywatne molo i drewniane tarasy słońca

Taksówka wodna

Sporty wodne

Panoramiczny widok na morze

Przemieszczanie pomieszczeń

Buggy transfer wewnątrz kompleksu

Podnieść na plażę

Wspólny basen

Sprzątanie domów

Plac zabaw dla dzieci

Kawiarnie / Restauracje

Usługi sprzątania

Zabezpieczenie 24 / 7

I wiele więcej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.