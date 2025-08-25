  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Konak
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak

Konak, Turcja
od
$379,067
23
ID: 27756
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    Rok realizacji
    2028
    Liczba kondygnacji
    35

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak

Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak oferuje wygodny system transportu. Ze względu na rosnącą liczbę inwestycji w wieżowce, dzielnica ta uznawana jest za atrakcyjne centrum inwestycyjne. Położona na podwyższeniu, oferuje piękne widoki na morze i miasto.

Apartamenty na sprzedaż w Izmirze znajdują się 200 m od stacji metra, pociągu i przystanków autobusowych, 250 m od morza, 450 m od centrum handlowego, 2 km od placu Alsancak i Kültürparku, 3 km od nadmorskiego parku Kordon, 20 km od lotniska Adnana Menderesa i 50 km od plaż w Urli.

Projekt obejmuje 35-piętrowy budynek z łącznie 357 apartamentami. Na terenie inwestycji znajdują się baseny kryte i odkryte, lobby, recepcja, siłownia, biura, kawiarnie, garaż podziemny, osobny parking dla gości oraz całodobowa ochrona. Dostępne są również kamery monitoringu i stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Apartamenty wyposażone są w kuchnie na otwartym planie, balkony oraz łazienki en-suite. W standardzie znajdują się kabiny prysznicowe, indywidualnie zaprojektowane meble kuchenne i łazienkowe, zestaw czterech urządzeń kuchennych w zabudowie, technologie inteligentnego domu, systemy VFR, okna aluminiowe, parkiety laminowane oraz podłogi z ceramiki.


ADB-00123

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

