  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Konak
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak

Konak, Turcja
od
$1,32M
;
23
Zostawić wniosek
ID: 27758
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    35

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak

Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak oferuje wygodny system transportu. Ze względu na rosnącą liczbę inwestycji w wieżowce, dzielnica ta uznawana jest za atrakcyjne centrum inwestycyjne. Położona na podwyższeniu, oferuje piękne widoki na morze i miasto.

Apartamenty na sprzedaż w Izmirze znajdują się 200 m od stacji metra, pociągu i przystanków autobusowych, 250 m od morza, 450 m od centrum handlowego, 2 km od placu Alsancak i Kültürparku, 3 km od nadmorskiego parku Kordon, 20 km od lotniska Adnana Menderesa i 50 km od plaż w Urli.

Projekt obejmuje 35-piętrowy budynek z łącznie 357 apartamentami. Na terenie inwestycji znajdują się baseny kryte i odkryte, lobby, recepcja, siłownia, biura, kawiarnie, garaż podziemny, osobny parking dla gości oraz całodobowa ochrona. Dostępne są również kamery monitoringu i stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Apartamenty wyposażone są w kuchnie na otwartym planie, balkony oraz łazienki en-suite. W standardzie znajdują się kabiny prysznicowe, indywidualnie zaprojektowane meble kuchenne i łazienkowe, zestaw czterech urządzeń kuchennych w zabudowie, technologie inteligentnego domu, systemy VFR, okna aluminiowe, parkiety laminowane oraz podłogi z ceramiki.


ADB-00123

Lokalizacja na mapie

Konak, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece residence project
Kucukcekmece, Turcja
od
$86,957
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey
Milas, Turcja
od
$425,314
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$1,50M
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Esenyurt, Turcja
od
$274,069
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$334,266
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$1,32M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$262,637
W rezydencji znajdują się sauny, łaźnia parowa i łaźnia turecka, park na dachu, centrum fitness, kino na świeżym powietrzu, trzypoziomowy parking, kryte i odkryte baseny, boisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, grill.Zakończenie - styczeń 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dwo…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Dzielnica mieszkaniowa Luxury Penthouse For Sale in Alanya Kargicak
Kargicak, Turcja
od
$198,598
-Ten luksusowy penthouse umeblowany na sprzedaż w Alanyi, Kargıcak gwarantuje relaksujący czas w Twoim domu wakacyjnym. Kompleks położony jest w spokojnej i pięknej okolicy. Kargicak znajduje się zaledwie 25 km od międzynarodowego lotniska Gazipaşa-Alanya i jest popularnym podmiejskim region…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$233,049
Projekt składający się z 2 bloków. Projekt posiada mieszkania z 2 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 2 minuty spacerem od morza, z altany i obszarów rekreacyjnych.Możliwe 50% przedpłaty i raty na 9 miesięcy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dzielnica Erdemli jest jednym z najbardziej obie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje