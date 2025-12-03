  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Urla
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Urla, Turcja

Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Turcja
od
$2,22M
Kompleks mieszkalny posiada 73 pojedyncze wille we wspólnocie z różnymi obiektami. Krajobraz jest ważną częścią projektu, z 85% powierzchni zielonej przewidziane dla każdej willi. Ponadto projekt posiada unikalny taras obserwacyjny, który oferuje panoramiczny widok na całe miasto.Każda willa…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turcja
od
$2,38M
W rezydencji znajduje się plac zabaw dla dzieci, basen, sala imprez, hamam, barbecue area, korty tenisowe i koszykarskie, tereny zielone, ochrona wokół zegara.Zakończenie - grudzień 2023 r.Cechy mieszkania Ogrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Kolegium - 6 kmCentrum Urli …
TRANIO
