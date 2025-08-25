Kompleks mieszkalny Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.

Cena od 1 155 000 EUR

Luksusowe, markowe apartamenty i wille z widokiem na morze w Cesme, w pierwszej linii brzegowej, z prywatną plażą i koncepcją hotelu i spa w dzielnicy Ilica, są na sprzedaż.

Apartamenty i wille są częścią kompleksu Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel, położonego na działce nadmorskiej o powierzchni 35 000 m².

Na sprzedaż dostępne są apartamenty typu 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 o powierzchni od 102 m² do 1300 m² oraz 6 dwupoziomowych willi typu 4+1, 5+1 o powierzchni od 328 m² do 645 m².

To pierwszy i ostatni projekt luksusowych rezydencji i willi na plaży Cesme Ilica, najbardziej prestiżowej miejscowości w Turcji, z przepięknym morzem i zachwycającą piaszczystą plażą.

Projekt z ogrodem, częściami wspólnymi i centrum handlowym oferuje Państwu najlepsze usługi.

Infrastruktura:

Czysta prywatna piaszczysta plaża

Baseny zewnętrzne

Tarasy słoneczne

Kryty basen z podgrzewaną wodą

Sala fitness

Łaźnie parowe i sauny

Zabiegi SPA

Restauracje, kawiarnie i bary

Sklepy

Pralnia i usługi sprzątające

Usługi concierge

Recepcja całodobowa

Parking ze stacjami ładowania

Ochrona i monitoring 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.