Kompleks mieszkalny Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.

Çeşme, Turcja
od
$1,35M
ID: 27525
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Çeşme

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Cena od 1 155 000 EUR

Luksusowe, markowe apartamenty i wille z widokiem na morze w Cesme, w pierwszej linii brzegowej, z prywatną plażą i koncepcją hotelu i spa w dzielnicy Ilica, są na sprzedaż.

Apartamenty i wille są częścią kompleksu Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel, położonego na działce nadmorskiej o powierzchni 35 000 m².

Na sprzedaż dostępne są apartamenty typu 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 o powierzchni od 102 m² do 1300 m² oraz 6 dwupoziomowych willi typu 4+1, 5+1 o powierzchni od 328 m² do 645 m².

To pierwszy i ostatni projekt luksusowych rezydencji i willi na plaży Cesme Ilica, najbardziej prestiżowej miejscowości w Turcji, z przepięknym morzem i zachwycającą piaszczystą plażą.

Projekt z ogrodem, częściami wspólnymi i centrum handlowym oferuje Państwu najlepsze usługi.

Infrastruktura:

  • Czysta prywatna piaszczysta plaża
  • Baseny zewnętrzne
  • Tarasy słoneczne
  • Kryty basen z podgrzewaną wodą
  • Sala fitness
  • Łaźnie parowe i sauny
  • Zabiegi SPA
  • Restauracje, kawiarnie i bary
  • Sklepy
  • Pralnia i usługi sprzątające
  • Usługi concierge
  • Recepcja całodobowa
  • Parking ze stacjami ładowania
  • Ochrona i monitoring 24/7

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny/napisowy.

Lokalizacja na mapie

Çeşme, Turcja

