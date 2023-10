Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey

Ciplakli, Turcja

od €350,000

Apartamenty w Alanya Aramis Terrace Aramis Terrace to wyjątkowy i luksusowy projekt w Alanyi, położony w dzielnicy Cikcilli. Taras Aramis znajduje się w Cikcilli, około 1 km od plaży i około 3 km od centrum Alanyi. Obszar ten znany jest z zielonych i żyznych pól. Aramis Terrace składa się z 68 mieszkań. Jest to zupełnie nowy rodzaj mieszkań zapewniających relaks i komfortowe życie. Elegancki, przemyślany, nowoczesny design. Kompleks położony jest na zboczu wzgórza, zaledwie 3 km na wschód od centrum Alanyi, wśród plantacji bananów, ale cała niezbędna infrastruktura znajduje się w odległości spaceru. Cechy kompleksu Foyer Dwie windy panoramiczne5 basenów Prysznic i toaleta przy basenie Basen dla dzieci JacuzziFitnessSaunacinema hallPlaygroundBarbecue Parking Parking 24 godziny bezpieczeństwaDepot Basic Apartment z przyjemnością oferuje duży apartament w uprzywilejowanych kompleksach w dzielnicy Cikcilli. Aramis Terrace 2 jest jednym z najbardziej poszukiwanych kompleksów mieszkalnych z pełnym zapleczem socjalnym, gdy wchodzisz do mieszkania, salon z otwartą kuchnią witającą nas i ogromny taras z salon. parter; Jest 3 sypialnie i ogromny taras połączony z ogrodem. Ciesz się tarasem i ogrodem! Kompleks mieszkaniowy ma codzienną infrastrukturę zapewniającą komfortowy salon i radość, taką jak 6 otwartych basenów i jeden z nich ogrzewany, kawiarnia, zjeżdżalnia wodna, sauna, fitness, kino, parking i więcej W pobliżu znajduje się wiele restauracji, duży supermarket i centrum handlowe. Zakup nieruchomości w okolicy Cikcilli pozwala uzyskać miejsce zamieszkania