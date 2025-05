Kompleks mieszkalny New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey

Jest to 50- piętrowa blokada rezydencji o długości 173 metrów. W projekcie istnieją różne rodzaje rezydencji od 1 + 1 do 4 + 1. Od ikonicznego zrozumienia architektonicznego do przestrzeni mieszkalnej, od jakości materiałów używanych do eleganckich szczegółów, które odzwierciedlają skrupulatność kompleksu, wszystko to obiecuje wyjątkowe doświadczenie.

Wyposażenie:

obszar zielony

baseny kryte i odkryte

parking wewnętrzny i zewnętrzny

sala gimnastyczna

bezpieczeństwo wokół zegara

sauna

Plan płatności - 50% zaliczki, 24 miesięczne raty.

Korzyści

Idealny do prywatnego życia i długoterminowego wynajmu.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Izmir jest trzecim co do wielkości miastem w Turcji, które uważa się za najnowocześniejsze. Jest to główne centrum gospodarcze i kulturalne oraz miasto uniwersyteckie, gdzie znajdują się drapacze chmur, parki i szerokie promenady. Starożytne miasto Smyrna znajdowało się na terytorium Izmiru, zachowano wiele zabytków historycznych - punkty przyciągania turystów z całego świata.

Obiekt znajduje się w pobliżu szkoły i przedszkola, przystanki autobusowe, centra handlowe i centrum miasta.