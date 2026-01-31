  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Nazilli, Turcja

Dzielnica mieszkaniowa Aydin Apartments
Nazilli, Turcja
od
$41,607
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Niedrogie nowoczesne mieszkanie z 1 i 2 łóżkami na sprzedaż w Aydin z gwarantowanym dochodem z czynszu – Okazja Nieruchomość inwestycyjna w Turcji.  Nieruchomość inwestycyjna w przystępnej cenie z dochodem z wynajmu... Oszałamiające nieruchomości Aydin na sprzedaż – Luksusowe apartamenty na…
