  2. Turcja
  3. Bornova
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bornova, Turcja

Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$208,606
Prezydencja posiada dwa baseny, zieleń, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaUniwersytet - 1 minutaDroga pierścieniowa - 2 minutyKonak - 10 minutLotnisko - 25 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$186,035
Ta rezydencja sprawi, że poczujesz się wyjątkowy ze względu na luksusowe apartamenty, które wspierają ducha Radisson Red.Cechy:restauracjacentrum fitnessBar na dachubasensala konferencyjnalobby i kawiarniausługi conciergeusługi portierskie i hoteloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Izmi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Turcja
od
$526,840
Opcje wykończenia Gotowe
2 obiekty nieruchomości 2
Zaprojektowany dla osób o wysokich oczekiwaniach od życia; Ikon Tower, która łączy luksus i wygodę i przeniesie Twoje życie na wyższy standard z każdym detalem, znajduje się w Bornova, gdzie znajdują się najbardziej prestiżowe centra handlowe w Izmirze. Projekt, który ma dobrą lokalizację ze…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
