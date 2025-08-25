Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme

Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme

Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i historycznemu urokowi, jest to jedno z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych miejsc w Turcji.

Apartamenty na sprzedaż w Izmirze znajdują się 200 m od targu, 1,2 km od restauracji, 1,5 km od plaży, 10 km od mariny, 6 km od szpitala, 11 km od Centrum Surfingu Alaçatı Port oraz 85 km od lotniska Adnana Menderesa.

Kompleks mieszkalny został zbudowany na powierzchni 15 650 m² i składa się z 8 bloków oraz 132 apartamentów, oferując luksus i wysoką jakość w jednostkach z 1, 2, 2,5 i 3 sypialniami, z przestronnymi balkonami lub tarasami ogrodowymi. Do dyspozycji mieszkańców są miejsca parkingowe wewnętrzne i zewnętrzne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, strefy sportowe i rekreacyjne, wspólne baseny, tarasy do opalania, łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa, kawiarnia, lobby, generator, zbiornik na wodę, całodobowa ochrona, usługi sprzątające, wsparcie techniczne, pielęgnacja ogrodów oraz sale spotkań.

W apartamentach znajdują się salony, otwarte kuchnie, sypialnie, łazienki en-suite, przestrzenie do przechowywania, balkony lub tarasy ogrodowe w lokalach na parterze. Wnętrza wyposażone są w drzwi stalowe, okna z aluminiowymi ramami i podwójnymi szybami, podłogi z ceramiki i paneli laminowanych, lakierowane szafki kuchenne i drzwi, systemy inteligentnego domu oraz klimatyzację z funkcją grzania i chłodzenia.

ADB-00148