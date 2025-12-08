  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bayraklı
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bayrakli, Turcja

Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turcja
od
$695,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 204 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt znajduje się w centralnej części miasta, 720 metrów od morza, ten magiczny projekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Alsancak, w pobliżu węzła komunikacyjnego, obok jednego z największych prywatnych szpitali w Izmirze - Medicana.   LOKALIZACJA Ege University .............…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
204.0
695,000
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Turcja
od
$188,728
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 84–212 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Czy powinniśmy objąć miasto słońcem, które wzejdzie do twojego domu za cztery pory roku? W tym projekcie zobaczysz życie metropolitalne z zupełnie innego widoku, w którym możesz cieszyć się niebieskim do pełnego z domami i biurami przylegającymi do morza, i gdzie jakość spotyka się z elegan…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
84.0
114,131
Mieszkanie 2 pokoi
84.0
110,232
Mieszkanie 3 pokoi
124.0 – 125.0
155,862 – 178,053
Mieszkanie 4 pokoi
209.0 – 212.0
14,65M – 15,77M
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Rezydencja The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Turcja
od
$666,933
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 156–313 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Wszystko jest na wyciągnięcie ręki w Izmirze; sieci transportowe, centra handlowe, niesamowita przestrzeń życiowa... Społeczne obszary życia: - Basen na świeżym powietrzu i basen dla dzieci -Fitness, sala pilatesu i taras do jogi - Plac zabaw dla dzieci -Stacja robocza -Sauna i pokój parowy …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
156.0 – 192.0
627,348 – 920,031
Mieszkanie 4 pokoi
313.0
1,68M
Startkey Vizyon Gayrimenkul
