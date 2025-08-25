  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.

Bodrum, Turcja
od
$704,004
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
18
ID: 27967
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Aegean Region
  • Miasteczko
    Bodrum

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum.

Otoczony lasem sosnowym, tuż nad brzegiem lazurowego morza, ten ekskluzywny projekt o powierzchni 72 000 m² oferuje życie na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu.

Projekt obejmuje 194 wille, z których każda jest ucieleśnieniem luksusu i stylu vintage, stworzonych w pełnej zgodzie z duchem i atmosferą regionu.

Oferujemy wille z przestronną kuchnią, salonem, trzema sypialniami i dwoma przestronnymi tarasami, z których można podziwiać cuda natury Bodrum.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Prywatna plaża
  • Miejsca do grillowania
  • Kino plenerowe
  • Transport na terenie obiektu
  • Ochrona 24/7
  • Usługi sprzątania
  • Całodobowy serwis

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Państwo przegląda
