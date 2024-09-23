  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak

Konak, Turquía
$306,079
41
ID: 27919
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    32

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar

Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto de la ciudad. La zona es también el punto de conexión de los medios de transporte público como el metro, tranvía, tren y autobús.

Los prestigiosos apartamentos en venta en İzmir Konak están situados en un complejo. El complejo residencial está a 200 m del mar, a 300 m de las paradas de metro, tren y autobús, a 400 m de los centros comerciales, a 2 km de la plaza Alsancak y del parque Kültürpark, a 3 km de la playa Kordon, a 20 km del aeropuerto Adnan Menderes y a 50 km de las playas de Urla.

Los elegantes apartamentos están situados en un edificio residencial de 32 plantas con 160 apartamentos en total. La residencia está enriquecida con ricas comodidades y servicios como piscinas cubiertas y al aire libre, vestíbulo, recepción, sauna, baño turco, gimnasio, sala de cine, cafeterías, zonas de barbacoa, zonas de juego cubiertas y al aire libre para niños, plazas de aparcamiento cubiertas, plazas de aparcamiento para invitados, seguridad 24/7 y cámaras de seguridad.

Los amplios y prácticos apartamentos en venta en Esmirna (Turquía) disponen de cocina abierta o cerrada. Los apartamentos también ofrecen balcones de generosas dimensiones, cuartos de baño en suite, cabinas de ducha, armarios de diseño para las cocinas y los cuartos de baño, juegos empotrados, cerraduras con huella dactilar, sistemas de seguridad doméstica inteligentes, sistemas de ventanas de PVC, parquets laminados y revestimientos cerámicos para el suelo.


ADB-00013

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

