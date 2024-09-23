Piso en edificio nuevo Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak

Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak

Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conveniente. Con un número creciente de proyectos en torre, Konak se considera un lucrativo centro de inversión. Situada en una posición elevada, la región goza de hermosas vistas al mar y a la ciudad.

Los apartamentos en venta en Esmirna se encuentran a 200 m de las paradas de metro, tren y autobús, a 250 m del mar, a 450 m del centro comercial, a 2 km de la plaza Alsancak y el parque Kültürpark, a 3 km del parque costero Kordon, a 20 km del aeropuerto Adnan Menderes y a 50 km de las playas de Urla.

El proyecto, de 35 plantas, cuenta con 357 apartamentos en total. Las instalaciones incluyen piscinas cubiertas y al aire libre, vestíbulo, recepción, gimnasio, oficinas, cafeterías, aparcamiento, aparcamiento independiente para invitados y servicio de seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana. También hay cámaras de seguridad y estaciones de recarga de vehículos eléctricos.

Los apartamentos disponen de cocina americana, balcón y baño privado. Están equipados con cabinas de ducha, armarios de baño y cocina personalizados, electrodomésticos de cocina integrados de 4 piezas, tecnologías domésticas inteligentes, sistemas VFR, ventanas de aluminio, parquets laminados y suelos de cerámica.

