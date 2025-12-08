  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bayraklı
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bayrakli, Turquía

Residencia Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquía
de
$695,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 204 m²
1 objeto inmobiliario 1
El proyecto está ubicado en la parte central de la ciudad, a 720 metros del mar, este proyecto mágico está ubicado en el corazón del distrito de Alsancak, cerca del intercambio de transporte, junto a uno de los hospitales privados más grandes de Izmir - Medicana.   UBICACIÓN Ege Uni…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
204.0
695,000
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Residencia A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Turquía
de
$188,728
Año de construcción 2023
Área 84–212 m²
6 objetos inmobiliarios 6
¿Abrazamos la ciudad con el sol que saldrá a su hogar en cuatro estaciones? Verá la vida metropolitana desde una vista completamente diferente en este proyecto, donde podrá disfrutar del azul al máximo con sus casas y oficinas adyacentes al mar, y donde la calidad se encuentra con la elegan…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
84.0
114,131
Apartamentos 2 habitaciones
84.0
110,232
Apartamentos 3 habitaciones
124.0 – 125.0
155,862 – 178,053
Apartamentos 4 habitaciones
209.0 – 212.0
14,65M – 15,77M
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
Residencia The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Turquía
de
$666,933
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 156–313 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Todo está a tu alcance en Izmir; redes de transporte, centros comerciales, increíble espacio habitable... Áreas de vida social: -Piscina al aire libre y piscina infantil -Fitness, Pilates Hall y Yoga Terrace -Área de juegos infantiles -Estación de trabajo -Sauna y Steam Room -Cabildeo y área…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
156.0 – 192.0
627,348 – 920,031
Apartamentos 4 habitaciones
313.0
1,68M
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
