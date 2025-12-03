  1. Realting.com
Complejo residencial Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Turquía
de
$2,22M
El complejo residencial cuenta con 73 villas individuales en la comunidad con diversas instalaciones. Landscaping es una parte importante del proyecto, con el 85% del espacio verde proporcionado para cada villa. Además, el proyecto cuenta con una cubierta de observación única que ofrece una …
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turquía
de
$2,38M
La residencia cuenta con un parque infantil, una piscina, una sala de eventos, un hamam, una zona de barbacoa, canchas de tenis y baloncesto, zonas verdes, seguridad alrededor de la hora.Terminación - Diciembre, 2023.Características de los planos Calefacción por suelo radianteUbicación e inf…
