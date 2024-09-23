Complejo residencial Furnished three bedroom villas on the beach.

Villa frente al mar de tres dormitorios en Gumusluk Silencio Bodrum.

Rodeado de bosques de pinos, justo a orillas del mar azul, este exclusivo proyecto en una zona de 72.000 m2 ofrece una vida a nivel de un hotel de cinco estrellas.

El proyecto cuenta con 194 villas, cada una de las cuales es la encarnación del lujo y estilo vintage, creada de acuerdo con el espíritu y la atmósfera de la región.

Le ofrecemos villas con un amplio salón de cocina, tres dormitorios con dos amplias terrazas desde las que podrá disfrutar de las maravillas de la naturaleza Bodrum.

Infraestructura:

Piscina

Playa privada

Zonas de barbacoa

Cine al aire libre

Servicio de transporte dentro del territorio

Seguridad 24/7

Servicios de limpieza

Servicio las 24 horas

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.