  2. Turquía
  3. Bornova
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Bornova, Turquía

Estambul
12
Antalya
88
Esmirna
14
Alanya
4
Complejo residencial New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turquía
de
$208,606
La presidencia cuenta con dos piscinas, una zona verde ajardinada, un aparcamiento cubierto.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 minutoUniversidad - 1 minutoCarretera de anillo - 2 minutosKonak - 10 minutosAeropuerto -…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turquía
de
$186,035
Esta residencia le hará sentir especial debido a sus suites de lujo, que apoyan el espíritu de Radisson Red.Características:restaurantegimnasiobar en la azoteapiscinaSala de reunionesvestíbulo y cafeteríaservicio de conserjeríaportero y servicios de habitacionesUbicación e infraestructura ce…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Turquía
de
$526,840
Opciones de acabado Con acabado
2 objetos inmobiliarios 2
Diseñado para aquellos con altas expectativas de la vida; Ikon Tower, que combina lujo y comodidad y llevará su vida a un nivel más alto con cada detalle, se encuentra en Bornova, donde se encuentran los centros comerciales más prestigiosos de Esmirna. El proyecto, que tiene una ubicación só…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
