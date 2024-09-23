  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çeşme
  Piso en edificio nuevo Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme

Piso en edificio nuevo Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme

Çeşme, Turquía
de
$930,010
;
46
ID: 27801
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Çeşme

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Bienes Raíces con Vistas Panorámicas al Mar en un Complejo en Çeşme

Çeşme, situada en el oeste de İzmir, es un famoso destino vacacional conocido por su aire limpio y sus playas con bandera azul. Con su belleza natural, restaurantes reconocidos, cocina única, puerto deportivo, arquitectura e historia, es una de las zonas más renombradas y lujosas de Turquía.

Este proyecto único está diseñado para combinar los mejores momentos de la vida con el azul infinito del mar. Ofrece un espacio de vida completamente nuevo donde se puede disfrutar de la belleza de Çeşme. En este proyecto especial, se puede experimentar la tranquilidad del mar en cualquier momento mientras se disfruta del confort de la vida moderna y el encanto de la naturaleza. El proyecto no solo es estético, sino también un ejemplo perfecto de funcionalidad y comodidad. El diseño único de las propiedades permite una estructura escalonada que se adapta a la pendiente natural del terreno, asegurando que cada propiedad tenga una vista al mar sin interrupciones.

Los bienes raíces en venta en İzmir están ubicados frente al mar, a solo 3 km del puerto deportivo, restaurantes, mercados y farmacias; 4 km del hospital; 19 km del Alaçatı Port Surf Center; y 86 km del Aeropuerto Adnan Menderes.

El complejo está construido en un área de 16.850 m² e incluye dúplex con jardín y propiedades en pisos intermedios. Ofrece características como estacionamiento abierto y cerrado, áreas deportivas y de actividades, piscinas compartidas, un baño turco, una sauna, una cafetería, un bar junto a la piscina, un vestíbulo y áreas de recepción. Otras comodidades adicionales incluyen un generador, tanque de agua, seguridad 24/7 y cámaras de seguridad.

Los apartamentos constan de una sala de estar, una cocina de concepto abierto, dormitorios, un baño en suite, un balcón, una terraza y una terraza-jardín. Las características interiores incluyen una puerta de acero, ventanas con marcos de aluminio, vidrio con aislamiento térmico, pisos de cerámica y laminado, gabinetes y puertas de cocina lacados, un sistema de hogar inteligente, persianas electrónicas y aire acondicionado para calefacción y refrigeración.


ADB-00107

Çeşme, Turquía
Piso en edificio nuevo Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Çeşme, Turquía
de
$930,010
