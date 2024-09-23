  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çeşme
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere

Piso en edificio nuevo Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere

Çeşme, Turquía
de
$414,384
;
39
Dejar una solicitud
ID: 27669
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Çeşme

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades

Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de las regiones más exclusivas y populares de Turquía.

Los apartamentos en venta en İzmir se encuentran a 200 m del mercado, 1,2 km de restaurantes, 1,5 km de la playa, 10 km de la marina, 6 km del hospital, 11 km del Centro de Surf de Alaçatı Port y 85 km del Aeropuerto Adnan Menderes.

El complejo se construyó sobre un terreno de 15.650 m² y consta de 8 bloques con 132 apartamentos. Ofrece unidades de lujo de 1, 2, 2,5 y 3 dormitorios con amplios balcones o terrazas con jardín. Entre sus instalaciones se incluyen estacionamiento interior y exterior, estaciones de carga para vehículos eléctricos, áreas deportivas y recreativas, piscinas compartidas, terrazas para tomar el sol, baño turco, sauna, sala de vapor, cafetería, vestíbulo, generador, depósito de agua, seguridad 24/7, servicio de limpieza, asistencia técnica, mantenimiento de jardines y salas de reuniones.

Los apartamentos incluyen salas de estar, cocinas abiertas, dormitorios, baños en suite, trasteros y balcones o terrazas con jardín. Los interiores incluyen puertas de acero, ventanas con marcos de aluminio y doble acristalamiento, suelos de cerámica y laminado, armarios y puertas lacadas, sistema de hogar inteligente y aire acondicionado para calefacción y refrigeración.


ADB-00148

Localización en el mapa

Çeşme, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Turquía
de
$10,22M
Complejo residencial Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$124,681
Complejo residencial The Yacht Collection
Alanya, Turquía
de
$72,138
Complejo residencial New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
de
$213,890
Complejo residencial in Avcılar İstanbul
Avcilar, Turquía
de
$406,260
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Çeşme, Turquía
de
$414,384
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Mostrar todo Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Barrio residencial New Investment Project in Alanya, Oba
Oba, Turquía
de
$127,060
-Estamos encantados de ofrecerle el proyecto de inversión de nueva construcción en Alanya, Oba. El proyecto está idealmente ubicado a 5 minutos del centro de Alanya, Oba y las playas, flanqueado por un hermoso complejo residencial, calles y tiendas, encontramos este nuevo complejo residencia…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$72,245
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, terrenos deportivos, etc.Hay 2 edificios con apartamentos de 1 dormitorio en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHall armarioMuebles en el bañoPue…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with terraces in a residence with swimming pools, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Buyukcekmece, Turquía
de
$358,141
Ofrecemos apartamentos con grandes terrazas y vistas al mar de Marmara y al lago.La residencia cuenta con parques infantiles y jardines deportivos, senderos para caminar, seguridad, piscinas cubiertas y al aire libre, sauna y hamam, gimnasio, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones