  2. Turquía
  3. Konak
  Piso en edificio nuevo Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak

Piso en edificio nuevo Pisos en Residencia con Vistas al Mar en İzmir Konak

Konak, Turquía
$1,48M
41
ID: 27922
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    32

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en un Edificio Residencial en İzmir Konak cerca del Metro y del Mar

Konak es conocido como el centro financiero de Esmirna por su intensa actividad comercial y su céntrica ubicación. Situado en el centro de Esmirna, Turquía; Konak ofrece medios de fácil acceso a cualquier punto de la ciudad. La zona es también el punto de conexión de los medios de transporte público como el metro, tranvía, tren y autobús.

Los prestigiosos apartamentos en venta en İzmir Konak están situados en un complejo. El complejo residencial está a 200 m del mar, a 300 m de las paradas de metro, tren y autobús, a 400 m de los centros comerciales, a 2 km de la plaza Alsancak y del parque Kültürpark, a 3 km de la playa Kordon, a 20 km del aeropuerto Adnan Menderes y a 50 km de las playas de Urla.

Los elegantes apartamentos están situados en un edificio residencial de 32 plantas con 160 apartamentos en total. La residencia está enriquecida con ricas comodidades y servicios como piscinas cubiertas y al aire libre, vestíbulo, recepción, sauna, baño turco, gimnasio, sala de cine, cafeterías, zonas de barbacoa, zonas de juego cubiertas y al aire libre para niños, plazas de aparcamiento cubiertas, plazas de aparcamiento para invitados, seguridad 24/7 y cámaras de seguridad.

Los amplios y prácticos apartamentos en venta en Esmirna (Turquía) disponen de cocina abierta o cerrada. Los apartamentos también ofrecen balcones de generosas dimensiones, cuartos de baño en suite, cabinas de ducha, armarios de diseño para las cocinas y los cuartos de baño, juegos empotrados, cerraduras con huella dactilar, sistemas de seguridad doméstica inteligentes, sistemas de ventanas de PVC, parquets laminados y revestimientos cerámicos para el suelo.


ADB-00013

Localización en el mapa

Konak, Turquía
