Piso en edificio nuevo Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere

Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere

Çeşme, Turquía
$612,159
39
ID: 27670
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Çeşme

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades

Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de las regiones más exclusivas y populares de Turquía.

Los apartamentos en venta en İzmir se encuentran a 200 m del mercado, 1,2 km de restaurantes, 1,5 km de la playa, 10 km de la marina, 6 km del hospital, 11 km del Centro de Surf de Alaçatı Port y 85 km del Aeropuerto Adnan Menderes.

El complejo se construyó sobre un terreno de 15.650 m² y consta de 8 bloques con 132 apartamentos. Ofrece unidades de lujo de 1, 2, 2,5 y 3 dormitorios con amplios balcones o terrazas con jardín. Entre sus instalaciones se incluyen estacionamiento interior y exterior, estaciones de carga para vehículos eléctricos, áreas deportivas y recreativas, piscinas compartidas, terrazas para tomar el sol, baño turco, sauna, sala de vapor, cafetería, vestíbulo, generador, depósito de agua, seguridad 24/7, servicio de limpieza, asistencia técnica, mantenimiento de jardines y salas de reuniones.

Los apartamentos incluyen salas de estar, cocinas abiertas, dormitorios, baños en suite, trasteros y balcones o terrazas con jardín. Los interiores incluyen puertas de acero, ventanas con marcos de aluminio y doble acristalamiento, suelos de cerámica y laminado, armarios y puertas lacadas, sistema de hogar inteligente y aire acondicionado para calefacción y refrigeración.


ADB-00148

Localización en el mapa

Çeşme, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
