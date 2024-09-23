Piso en edificio nuevo Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere

Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades

Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de las regiones más exclusivas y populares de Turquía.

Los apartamentos en venta en İzmir se encuentran a 200 m del mercado, 1,2 km de restaurantes, 1,5 km de la playa, 10 km de la marina, 6 km del hospital, 11 km del Centro de Surf de Alaçatı Port y 85 km del Aeropuerto Adnan Menderes.

El complejo se construyó sobre un terreno de 15.650 m² y consta de 8 bloques con 132 apartamentos. Ofrece unidades de lujo de 1, 2, 2,5 y 3 dormitorios con amplios balcones o terrazas con jardín. Entre sus instalaciones se incluyen estacionamiento interior y exterior, estaciones de carga para vehículos eléctricos, áreas deportivas y recreativas, piscinas compartidas, terrazas para tomar el sol, baño turco, sauna, sala de vapor, cafetería, vestíbulo, generador, depósito de agua, seguridad 24/7, servicio de limpieza, asistencia técnica, mantenimiento de jardines y salas de reuniones.

Los apartamentos incluyen salas de estar, cocinas abiertas, dormitorios, baños en suite, trasteros y balcones o terrazas con jardín. Los interiores incluyen puertas de acero, ventanas con marcos de aluminio y doble acristalamiento, suelos de cerámica y laminado, armarios y puertas lacadas, sistema de hogar inteligente y aire acondicionado para calefacción y refrigeración.

ADB-00148