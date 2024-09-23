Piso en edificio nuevo Elegantes Pisos con Vistas al Mar en İzmir Konak cerca del Metro

Apartamentos en un complejo bien desarrollado con vistas al mar, seguridad y piscina

Konak es un espacio vital cosmopolita situado en el centro de Esmirna (Turquía). Con varios servicios comerciales y turísticos, Kordon ofrece varias comodidades. Famoso Kordon sendero costero con zonas chill-out; entretenimiento y centros comerciales en Alsancak, el sistema ferroviario bien desarrollado, Kültürpark, museos y actividades turísticas son algunas de las ricas comodidades que Konak ofrece a sus residentes y visitantes.

Los apartamentos en venta en İzmir Konak se encuentran a 200 m de los hospitales, a 300 m del mar; a 600 m de los mercados, centros comerciales y el estadio, a 700 m de las estaciones de metro y tren, a 4 km de Kültürparki a 3 km de Alsancak, a 19 km del aeropuerto Adnan Menderes y a 45 km de las playas de bandera azul de İzmir.

El complejo residencial de un solo bloque está situado en una parcela total de 3.200 m². El complejo cuenta con piscina al aire libre, sauna, spa, gimnasio, pista de tenis, zonas chill-out, aparcamiento cubierto, seguridad 24 horas, servicio de aparcacoches, lavado de coches, limpieza en seco, servicio de limpieza, recepción y ascensor.

Los apartamentos del complejo residencial bien desarrollado se distribuyen en dormitorios, salones, cocinas independientes o abiertas, cuartos de baño en suite, balcones con vistas al mar, sótanos, juegos empotrados triples, calefacción por suelo radiante y sistemas de aire acondicionado central.

ADB-00020