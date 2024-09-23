  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konak
  4. Piso en edificio nuevo Elegantes Pisos con Vistas al Mar en İzmir Konak cerca del Metro

Piso en edificio nuevo Elegantes Pisos con Vistas al Mar en İzmir Konak cerca del Metro

Konak, Turquía
de
$503,854
;
24
Dejar una solicitud
ID: 27918
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    21

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos en un complejo bien desarrollado con vistas al mar, seguridad y piscina

Konak es un espacio vital cosmopolita situado en el centro de Esmirna (Turquía). Con varios servicios comerciales y turísticos, Kordon ofrece varias comodidades. Famoso Kordon sendero costero con zonas chill-out; entretenimiento y centros comerciales en Alsancak, el sistema ferroviario bien desarrollado, Kültürpark, museos y actividades turísticas son algunas de las ricas comodidades que Konak ofrece a sus residentes y visitantes.

Los apartamentos en venta en İzmir Konak se encuentran a 200 m de los hospitales, a 300 m del mar; a 600 m de los mercados, centros comerciales y el estadio, a 700 m de las estaciones de metro y tren, a 4 km de Kültürparki a 3 km de Alsancak, a 19 km del aeropuerto Adnan Menderes y a 45 km de las playas de bandera azul de İzmir.

El complejo residencial de un solo bloque está situado en una parcela total de 3.200 m². El complejo cuenta con piscina al aire libre, sauna, spa, gimnasio, pista de tenis, zonas chill-out, aparcamiento cubierto, seguridad 24 horas, servicio de aparcacoches, lavado de coches, limpieza en seco, servicio de limpieza, recepción y ascensor.

Los apartamentos del complejo residencial bien desarrollado se distribuyen en dormitorios, salones, cocinas independientes o abiertas, cuartos de baño en suite, balcones con vistas al mar, sótanos, juegos empotrados triples, calefacción por suelo radiante y sistemas de aire acondicionado central.


ADB-00020

Localización en el mapa

Konak, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$370,827
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Erdemli, Turquía
de
$58,266
Barrio residencial Modern luxury seaview apartments in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquía
de
$139,873
Complejo residencial Guarded residence with a gym and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$964,993
Edificio de apartamentos Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Esenyurt, Turquía
de
$127,194
Está viendo
Piso en edificio nuevo Elegantes Pisos con Vistas al Mar en İzmir Konak cerca del Metro
Konak, Turquía
de
$503,854
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Mostrar todo Complejo residencial Zeray Perla
Complejo residencial Zeray Perla
Basiskele, Turquía
de
$251,615
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Nuestro proyecto se encuentra en el distrito Başiskele de Kocaeli, justo al lado de nuestro proyecto Zeray Güneşi, con una superficie de 24.263 m2.Se coloca como 9 bloques, 288 pisos y 20 áreas comerciales. Nuestro proyecto consta de 2 etapas. En nuestro proyecto, tenemos dúplex de jardín, d…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Çeşme, Turquía
de
$824,060
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de la…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$142,728
Ofrecemos apartamentos de calidad de dos dormitorios con balcón.La residencia cuenta con un garaje y un aparcamiento, un parque infantil, un centro de fitness, locales comerciales y una sala de conferencias.Conclusión - 1o trimestre de 2023.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción cent…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones