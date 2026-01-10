  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Narlidere, Turquía

Complejo residencial Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Turquía
de
$254,801
Año de construcción 2024
Número de plantas 9
Área 130–145 m²
2 objetos inmobiliarios 2
En la ubicación de Narlıdere, se elevará en los bosques de Balçova y se volverá de cara a la famosa vista de la bahía de Esmirna. Un lado de ustedes serán los centros comerciales İstinye Park y Agora, y el otro lado se abrirá a los populares centros turísticos del Egeo como Seferihisar, Urla…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
130.0
191,624
Apartamentos 3 habitaciones
145.0
336,794
