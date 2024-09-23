  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çeşme
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere

Piso en edificio nuevo Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere

Çeşme, Turquía
de
$824,060
;
39
Dejar una solicitud
ID: 27671
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Çeşme

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades

Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de las regiones más exclusivas y populares de Turquía.

Los apartamentos en venta en İzmir se encuentran a 200 m del mercado, 1,2 km de restaurantes, 1,5 km de la playa, 10 km de la marina, 6 km del hospital, 11 km del Centro de Surf de Alaçatı Port y 85 km del Aeropuerto Adnan Menderes.

El complejo se construyó sobre un terreno de 15.650 m² y consta de 8 bloques con 132 apartamentos. Ofrece unidades de lujo de 1, 2, 2,5 y 3 dormitorios con amplios balcones o terrazas con jardín. Entre sus instalaciones se incluyen estacionamiento interior y exterior, estaciones de carga para vehículos eléctricos, áreas deportivas y recreativas, piscinas compartidas, terrazas para tomar el sol, baño turco, sauna, sala de vapor, cafetería, vestíbulo, generador, depósito de agua, seguridad 24/7, servicio de limpieza, asistencia técnica, mantenimiento de jardines y salas de reuniones.

Los apartamentos incluyen salas de estar, cocinas abiertas, dormitorios, baños en suite, trasteros y balcones o terrazas con jardín. Los interiores incluyen puertas de acero, ventanas con marcos de aluminio y doble acristalamiento, suelos de cerámica y laminado, armarios y puertas lacadas, sistema de hogar inteligente y aire acondicionado para calefacción y refrigeración.


ADB-00148

Localización en el mapa

Çeşme, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$699,147
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
de
$264,876
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and a spa center close to the main highways, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$541,373
Complejo residencial PERGE COLLECTION SKY BLUE
Aksu, Turquía
de
$170,669
Barrio residencial Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alanya, Turquía
de
$76,877
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Çeşme, Turquía
de
$824,060
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$238,761
Elevando la calidad de vida con oportunidades ilimitadas y privilegios únicos, Tenet Topkapi Prime abre las puertas a una excepcionalidad.Característicaspiscina al aire libreSalón de cieloco-working areasgimnasiosaunajardínsala de juegoscine al aire libreservicio de conserjeríamini golfTermi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Exclusive apartment in Alanya close to city
Barrio residencial Exclusive apartment in Alanya close to city
Barrio residencial Exclusive apartment in Alanya close to city
Barrio residencial Exclusive apartment in Alanya close to city
Barrio residencial Exclusive apartment in Alanya close to city
Mostrar todo Barrio residencial Exclusive apartment in Alanya close to city
Barrio residencial Exclusive apartment in Alanya close to city
Mahmutlar, Turquía
de
$123,857
-Exclusivo apartamento en venta en Alanya está situado en Mahmutlar. El distrito de Mahmutlar se encuentra a 15 km del centro de Alanya y del popular destino turístico en Alanya. Tiene playas muy grandes y hermosas calles y restaurantes internacionales. Este luminoso y espacioso apartamento …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Barrio residencial Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Barrio residencial Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Barrio residencial Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Barrio residencial Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Mostrar todo Barrio residencial Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Barrio residencial Chic Flats in a Complex with social facilities in Avsallar Alanya
Alanya, Turquía
de
$120,386
Avsallar es una popular zona turística que consta de hoteles de alta calidad, pueblos de vacaciones y zonas turísticas La vida en Avsallar florece durante todo el año, Disfrutarás del olor a coníferas y aire limpio. Esta vivienda es para aquellos que constantemente tienen que estar en la ciu…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones