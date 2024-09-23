  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Konak
  4. Piso en edificio nuevo Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak

Piso en edificio nuevo Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak

Konak, Turquía
de
$1,99M
;
23
Dejar una solicitud
ID: 27759
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Konak
  • Metro
    Çankaya (~ 900 m)
  • Metro
    Konak (~ 200 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    35

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak

Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conveniente. Con un número creciente de proyectos en torre, Konak se considera un lucrativo centro de inversión. Situada en una posición elevada, la región goza de hermosas vistas al mar y a la ciudad.

Los apartamentos en venta en Esmirna se encuentran a 200 m de las paradas de metro, tren y autobús, a 250 m del mar, a 450 m del centro comercial, a 2 km de la plaza Alsancak y el parque Kültürpark, a 3 km del parque costero Kordon, a 20 km del aeropuerto Adnan Menderes y a 50 km de las playas de Urla.

El proyecto, de 35 plantas, cuenta con 357 apartamentos en total. Las instalaciones incluyen piscinas cubiertas y al aire libre, vestíbulo, recepción, gimnasio, oficinas, cafeterías, aparcamiento, aparcamiento independiente para invitados y servicio de seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana. También hay cámaras de seguridad y estaciones de recarga de vehículos eléctricos.

Los apartamentos disponen de cocina americana, balcón y baño privado. Están equipados con cabinas de ducha, armarios de baño y cocina personalizados, electrodomésticos de cocina integrados de 4 piezas, tecnologías domésticas inteligentes, sistemas VFR, ventanas de aluminio, parquets laminados y suelos de cerámica.


ADB-00123

Localización en el mapa

Konak, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Istanbul Bahcelievler Apartment compound
Besiktas, Turquía
de
$79,435
Complejo residencial Modern and comfortable residence with swimming pools and sports grounds, Istanbul, Turkey
Umraniye, Turquía
de
$456,630
Barrio residencial LUXURY APARTMENTS IN ALANYA CITY CENTER
Alanya, Turquía
de
$160,159
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the center of Alanya for residence permit.
Alanya, Turquía
de
$139,295
Barrio residencial Central Alanya properties close to the beach of Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$128,128
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos en un Proyecto Seguro con Piscina en İzmir Konak
Konak, Turquía
de
$1,99M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Barrio residencial Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Barrio residencial Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Barrio residencial Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Barrio residencial Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Mostrar todo Barrio residencial Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Barrio residencial Properties in excellent location close to Cleopatra Beach
Alanya, Turquía
de
$170,954
Una propiedad de clase premium con una infraestructura rica es una excelente oferta para los inversores y aquellos que desean comprar bienes inmuebles modernos a precios competitivos. El complejo se distinguirá por la arquitectura brillante y moderna, materiales de construcción de alta calid…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Mostrar todo Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Edificio de apartamentos Kadikoy Apartments Compound Istanbul
Kadikoy, Turquía
de
$140,647
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos con impresionantes vistas de las Islas de los Príncipes, con títulos de propiedad listos e ingresos de alquiler garantizados. Una ubicación distintiva en Fikrtepe, el barrio asiático más prestigioso de Estambul, junto al transporte terrestre y marítimo. …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex close to the marina, in a residence area with swimming pools, equestrian club, and restaurants, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$691,413
El complejo residencial junto al puerto deportivo cuenta con apartamentos de 2-5 dormitorios, terrazas con vistas panorámicas al mar, amplias zonas ajardinadas con palmeras, zonas recreativas y cuerpos de agua.El complejo residencial es parte de un proyecto de urbanización moderna, la ciudad…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones