  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Gaziemir
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Gaziemir, Turquía

casas independientes
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Edificio de apartamentos 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Turquía
de
$183,191
Opciones de acabado Con acabado
1 objeto inmobiliario 1
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salón ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası ban…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir