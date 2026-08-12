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Propiedades residenciales en venta en Costa del Sol Occidental, Španjolska

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Marbella
2498
Estepona
1793
San Pedro Alcantara
1094
Fuengirola
572
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8 758 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
TOP TOP
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Calahonda. 4 camas · 3 baños · 159 m2 construidos.…
$604,732
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Apartamento 4 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
TOP TOP
Apartamento 4 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Nueva Andalucia. 4 camas · 2 baños · 145 m2 constru…
$676,767
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Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Apartamento 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Apartamentos con Instalaciones de Bienestar de Primera Categoría en la New Golden Mile de Es…
$692,349
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Casa 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en La Duquesa. 4 camas · 4 baños · 210 m2 construidos. Prese…
$1,33M
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Ático Ático 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 198 m²
Apartamentos con Instalaciones de Bienestar de Primera Categoría en la New Golden Mile de Es…
$1,00M
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Apartamento 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Área 191 m²
Apartamento de 4 dormitorios en venta en Cerrado del Aguila. 4 cama · 191 m2 construidos. Pr…
$1,94M
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Casa 5 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Manilva. 5 camas · 4 baños · 180 m2 construidos. Presenta…
$685,395
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Apartamento 3 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Torrequebrada. 3 dormitorios · 2 baños · 175 m2 con…
$559,993
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Apartamento 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
ático de 3 dormitorios en venta en La Cala de Mijas. 3 dormitorios · 2 baños · 98 m2 constru…
$511,454
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Apartamento 2 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Elviria. 2 camas · 2 baños · 116 m2 construidos. Pr…
$634,557
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Casa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 038 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Benahavís. 6 cama · 8 baño · 1038 m2 construidos. Present…
$4,62M
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Apartamento 3 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Los Boliches. 3 cama · 1 baño · 127 m2 construidos.…
$346,387
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Puerto Banús. 2 camas · 2 baños · 76 m2 construidos…
$593,241
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en El Faro. 4 dormitorios · 3 baños · 230 m2 construidos. Pr…
$1,67M
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Casa 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 327 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Los Pacos. 5 camas · 3 baños · 327 m2 construidos. Presen…
$1,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Puerto Banús. 2 camas · 2 baños · 100 m2 construido…
$739,739
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Apartamento 3 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Dúplex de 3 dormitorios en venta en Marbella - Puerto Banus. 3 dormitorios · 3 baños · 275 m…
$3,69M
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Apartamento 1 habitacion en Bel Air, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Bel Air, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Apartamento de 1 dormitorio en planta baja en venta en El Paraíso. 1 cama · 1 baño · 70 m2 c…
$287,363
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Casa 6 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 6 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Casa adosada de 6 dormitorios en venta en Guadalmina Alta. 6 dormitorios · 4 baños · 305 m2 …
$1,67M
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Apartamento 2 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en La Dama de Noche-La Alzambra. 2 camas · 2 baños · 8…
$520,129
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en La Cala de Mijas. 4 camas · 3 baños · 276 m2 const…
$575,962
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Casa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 401 m²
Villa de 7 dormitorios en venta en Marbella - Puerto Banus. 7 cama · 3 baños · 401 m2 constr…
$2,77M
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Apartamento 2 habitaciones en Manilva, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Manilva. 2 camas · 2 baños · 87 m2 construidos. Pre…
$340,450
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Casa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 761 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Los Monteros. 4 camas · 5 baños · 761 m2 construidos. Pre…
$6,35M
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Apartamento 3 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Benahavís. 3 dormitorios · 2 baños · 128 m2 constru…
$530,532
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Apartamento 2 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Puerto Banús. 2 cama · 1 baño · 81 m2 construidos. …
$633,888
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Apartamento 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Número de plantas 4
Propiedades Urbanas Sostenibles con Grandes Terrazas en San Pedro, Marbella Estas nuevas pro…
$542,090
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Apartamento 1 habitacion en Marbella, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Marbella, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento de 1 dormitorio en venta en Puerto Banús. 1 cama · 1 baño · 50 m2 construidos. P…
$864,398
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Ático Ático 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Ático Ático 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Apartamentos en Venta Rodeados de Naturaleza en Mijas Costa Mijas es una zona diversa y cons…
$1,02M
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Tipos de propiedades en Costa del Sol Occidental

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Costa del Sol Occidental, Španjolska

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