  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Benahavis
  4. Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios

Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios

Benahavis, Španjolska
de
$9,54M
;
30
Dejar una solicitud
ID: 27914
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    3

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Villas Independientes Inspiradas en Lamborghini en Benahavís, Costa del Sol

Las villas están situadas en una prestigiosa zona de la Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis es uno de los espacios vitales más prestigiosos de España, dejando a un lado toda la región de la Costa del Sol. Benahavis ofrece un clima maravillosamente suave junto con playas de arena e impresionantes bellezas naturales. La zona ofrece una rica selección de servicios sociales e instalaciones deportivas, incluyendo varios campos de golf de calidad mundial. Benahavís también ofrece fácil viajar interurbano con una estructura de carreteras bien desarrollada. Puerto Banús y Marbella se encuentran a poca distancia de Benahavís.

Las villas ofrecen un diseño único inspirado en un proyecto de Lamborghini. Tanto los interiores como los exteriores de las villas ofrecen un diseño espacioso y elegante. El promotor del proyecto puso especial atención en la amplitud y practicidad de las villas. A los inversores que quieran comprar chalets en Benahavís les encantará este proyecto.

Hay 53 villas independientes dentro del complejo residencial de lujo. Cada una de las villas ocupa una parcela de más de 1.000 m². La ubicación en la ladera del complejo premia a los afortunados residentes con maravillosas vistas. El complejo residencial ofrece un servicio de seguridad 24/7, una piscina infinita y jardines paisajísticos.

Las villas están equipadas con ventanas de doble acristalamiento, sistemas de refrigeración y calefacción, cocinas integradas, SPA, sauna, baño turco, cine en casa y sala multiusos. Opcionalmente, puede utilizar la sala multiusos como gimnasio.


AGP-00783

Localización en el mapa

Benahavis, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Villa
Finestrat, Španjolska
de
$655,152
Villa Esmeralda Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Španjolska
de
$5,71M
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$3,44M
Villa Villa de Bajo Consumo en Prestigiosa Ubicación en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$1,52M
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Španjolska
de
$9,08M
Está viendo
Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios
Benahavis, Španjolska
de
$9,54M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Villa Impresionante Villa de 4 Dormitorios con Piscina en Orihuela
Villa Impresionante Villa de 4 Dormitorios con Piscina en Orihuela
Villa Impresionante Villa de 4 Dormitorios con Piscina en Orihuela
Villa Impresionante Villa de 4 Dormitorios con Piscina en Orihuela
Villa Impresionante Villa de 4 Dormitorios con Piscina en Orihuela
Mostrar todo Villa Impresionante Villa de 4 Dormitorios con Piscina en Orihuela
Villa Impresionante Villa de 4 Dormitorios con Piscina en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$1,59M
Año de construcción 2020
Villa Moderna de 4 Dormitorios con Piscina y Jacuzzi en Orihuela Costa Ubicada en una de las zonas más codiciadas de la Costa Blanca, esta elegante villa ofrece un estilo de vida lujoso en Orihuela Costa. La región es conocida por su encanto mediterráneo, su vibrante comunidad internacional …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Mostrar todo Villa
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$3,44M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Agencia
Marbella Company Real Estate
Dejar una solicitud
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Mostrar todo Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Villa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Španjolska
de
$9,08M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Diamante así se llama estas 2 últimas fabulosas propiedades. Las villas se distribuyen en cuatro niveles y albergan 6 dormitorios. Amplia terraza para respirar el aire del mar, maravillosas vistas al mar y al campo de golf. Las vistas son el escenario perfecto para reuniones familiares y soc…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
02.05.2024
Visado de Nómada Digital para las Américas y el Caribe
Visado de nómada digital para Europa
30.04.2024
Visado de nómada digital para Europa
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
12.10.2023
Los precios de alquiler están aumentando rápidamente en Barcelona: los residentes locales se ven obligados a mudarse a las ciudades vecinas
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
24.07.2023
España da la voz de alarma: los okupas ilegales se están apoderando de más viviendas y cada vez es más difícil recuperarlas
Mostrar todas las publicaciones