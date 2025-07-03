Villa Villas de la Marca Lamborghini en Benahavís con Amplios Espacios

Villas Independientes Inspiradas en Lamborghini en Benahavís, Costa del Sol

Las villas están situadas en una prestigiosa zona de la Costa del Sol, Málaga, Benahavis. Benahavis es uno de los espacios vitales más prestigiosos de España, dejando a un lado toda la región de la Costa del Sol. Benahavis ofrece un clima maravillosamente suave junto con playas de arena e impresionantes bellezas naturales. La zona ofrece una rica selección de servicios sociales e instalaciones deportivas, incluyendo varios campos de golf de calidad mundial. Benahavís también ofrece fácil viajar interurbano con una estructura de carreteras bien desarrollada. Puerto Banús y Marbella se encuentran a poca distancia de Benahavís.

Las villas ofrecen un diseño único inspirado en un proyecto de Lamborghini. Tanto los interiores como los exteriores de las villas ofrecen un diseño espacioso y elegante. El promotor del proyecto puso especial atención en la amplitud y practicidad de las villas. A los inversores que quieran comprar chalets en Benahavís les encantará este proyecto.

Hay 53 villas independientes dentro del complejo residencial de lujo. Cada una de las villas ocupa una parcela de más de 1.000 m². La ubicación en la ladera del complejo premia a los afortunados residentes con maravillosas vistas. El complejo residencial ofrece un servicio de seguridad 24/7, una piscina infinita y jardines paisajísticos.

Las villas están equipadas con ventanas de doble acristalamiento, sistemas de refrigeración y calefacción, cocinas integradas, SPA, sauna, baño turco, cine en casa y sala multiusos. Opcionalmente, puede utilizar la sala multiusos como gimnasio.

AGP-00783